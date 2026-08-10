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Lanza ICHMujeres convocatoria para murales contra violencia de género

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POR Redacción ADN / Agencias
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El concurso seleccionará seis propuestas artísticas con mensajes de prevención, derechos humanos e igualdad de género.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de las Mujeres lanzó la convocatoria del concurso “Murales por una Vida Libre de Violencia”, dirigido a mujeres artistas, creadoras, ilustradoras y colectivas visuales del estado de Chihuahua.

La iniciativa tiene como propósito promover mensajes comunitarios orientados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como a la difusión de derechos humanos, igualdad de género y construcción de entornos seguros.

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La convocatoria contempla la selección de seis propuestas originales para la elaboración de murales informativos, los cuales deberán abordar temas vinculados con la protección, participación y empoderamiento de mujeres y niñas.

Entre las líneas temáticas se incluyen la prevención de la violencia contra las mujeres, la identificación de señales de riesgo, los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

También podrán presentarse propuestas relacionadas con el empoderamiento de mujeres y niñas, la cultura de la denuncia y el fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales de apoyo.

El periodo de registro estará abierto del 10 de agosto al 9 de septiembre, de acuerdo con las bases emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

Las participantes deberán presentar propuestas originales que cumplan con los requisitos técnicos, criterios de evaluación y lineamientos establecidos en la convocatoria oficial.

El concurso busca utilizar el arte público como una herramienta de sensibilización social, comunicación comunitaria y prevención de la violencia de género en espacios visibles para la población.

El ICHMujeres invitó a creadoras y colectivas visuales de Chihuahua a participar en esta iniciativa y contribuir, desde el arte mural, a la construcción de una vida libre de violencia para mujeres y niñas.

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