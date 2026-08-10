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Capacita Desarrollo Rural a más de mil productores contra gusano barrenador

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dependencia distribuyó kits preventivos para facilitar la atención de heridas y el reporte oportuno de posibles casos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural informó que ha capacitado a mil 050 productores ganaderos del centro-sur del estado como parte de las acciones de prevención, manejo y control ante la sospecha de gusano barrenador del ganado.

Las capacitaciones se realizan desde el 23 de julio y buscan fortalecer la vigilancia en unidades de producción pecuaria, así como mejorar la capacidad de respuesta ante posibles casos.

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Como parte de las jornadas, las y los productores reciben un kit preventivo diseñado para facilitar la atención y el reporte de sospechas, el cual incluye una bolsa, un tubo para recolección de muestras, medicamento para el tratamiento de heridas y material informativo.

La dependencia señaló que los kits no se entregan de manera aislada, sino únicamente a productores que participan previamente en la capacitación, con el objetivo de que conozcan el uso adecuado de los insumos y puedan identificar signos de alerta.

Durante las sesiones se brinda información sobre la importancia de revisar constantemente al ganado, reconocer y atender heridas, realizar un manejo adecuado de los ejemplares y reportar de inmediato cualquier sospecha relacionada con la presencia de larvas o gusaneras.

La Secretaría de Desarrollo Rural trabaja en coordinación con presidencias municipales para llevar estas actividades a las comunidades, mediante la organización de jornadas y convocatoria a productores de distintas zonas ganaderas.

La dependencia reiteró el llamado a mantener vigilancia permanente en ganado, mascotas y fauna silvestre, debido a que la detección temprana permite activar protocolos sanitarios y reforzar las acciones de control.

Los reportes pueden realizarse ante Senasica al 800 751 21 00; ante la Secretaría de Desarrollo Rural al 614 429 3300, extensión 12559, o al 614 516 12 48; y ante el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria al 614 434 19 02.

La estrategia forma parte de las medidas preventivas implementadas en Chihuahua para reducir riesgos sanitarios en el sector pecuario y proteger la actividad ganadera de la entidad.

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