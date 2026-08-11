Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez

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Autoridades estatales reportaron bajas en homicidio doloso y feminicidio durante los primeros siete meses de 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron indicadores de seguridad y resultados operativos registrados en la entidad.

Durante la reunión se informó que Ciudad Juárez mantiene una tendencia anual a la baja en el número de víctimas de homicidio doloso desde 2021, comportamiento que, de acuerdo con los datos presentados, continuó durante los primeros siete meses de 2026.

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En el caso del municipio fronterizo, las autoridades reportaron una reducción del 40 por ciento en víctimas de homicidio doloso y una disminución del 60 por ciento en feminicidios durante el periodo de enero a julio de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

A nivel estatal, la tendencia también mostró disminuciones en delitos de alto impacto, con una baja del 23 por ciento en homicidios dolosos y del 31 por ciento en feminicidios durante los primeros siete meses del año, respecto al mismo periodo de 2025.

En la mesa también se presentaron resultados de la Fiscalía General del Estado correspondientes al periodo del 3 al 10 de agosto, entre ellos la ejecución de 191 órdenes de aprehensión, 66 detenciones en flagrancia, 82 vinculaciones a proceso, 189 expedientes resueltos y 24 sentencias condenatorias.

Entre las sentencias reportadas destaca una condena de 108 años y cuatro meses de prisión impuesta a dos hombres por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Las autoridades también informaron la detención, mediante orden de aprehensión, de Carlos Alberto V. L., señalado por el delito de fraude en perjuicio del Municipio de Hidalgo del Parral, quien fue localizado en Guadalajara, Jalisco.

Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía General del Estado reportó la ejecución de 4 mil 950 órdenes de aprehensión y la obtención de mil 572 sentencias condenatorias emitidas por jueces.

La gobernadora instruyó mantener atención especial en los delitos que afectan directamente a mujeres y familias, como parte de la estrategia de seguimiento institucional en materia de seguridad.

En la reunión participaron el alcalde suplente Héctor Ortiz; el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Zona Norte, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bienestar y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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