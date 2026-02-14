Lamenta Cruz Pérez Cuéllar liberación de propietario del Crematorio Plenitud

Publicidad - LB2 -

Colectivo Justicia Para Nuestros Deudos se manifiesta contra la decisión judicial que otorgó amparo a José Luis A. C.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar calificó como lamentable la liberación de José Luis A. C., propietario del Crematorio Plenitud, luego de que un juez federal le concediera un amparo que permitió su salida de prisión.

El edil señaló que, por la gravedad del caso, la decisión judicial genera inconformidad social y afecta a las familias involucradas, quienes exigen que se esclarezcan los hechos relacionados con el hallazgo de cientos de cuerpos en un predio de la ciudad.

“De entrada me parece muy lamentable”.

Añadió que, aunque no cuenta con todos los detalles del resolutivo judicial, considera que el caso reviste una dimensión particularmente sensible por el impacto en las víctimas y sus familiares.

“No tengo los detalles del caso, pero ante lo grave que fue esta situación me parece muy lamentable que se haya dado esta liberación”.

De acuerdo con lo informado, el juez federal Héctor Josué de Luna León determinó que no existían elementos suficientes para mantener en prisión preventiva al empresario, acusado por la Fiscalía Zona Norte por los delitos relacionados con inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

El caso se remonta al 26 de junio de 2025, cuando tras una denuncia por olores fétidos, autoridades localizaron 386 cadáveres apilados en un inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa, en lugar de haber sido incinerados conforme a los servicios contratados. Las familias habían recibido urnas con supuestas cenizas de sus seres queridos.

La Fiscalía estatal informó que impugnará la resolución judicial, mientras que integrantes del colectivo Justicia Para Nuestros Deudos se manifestaron en rechazo a la decisión, al considerar que el proceso aún no ha garantizado justicia para las víctimas.

