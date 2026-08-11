Destaca Ortiz Orpinel coordinación en Mesa Estatal de Seguridad

Publicidad - LB2 -

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron información sobre prevención y combate a delitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, participó en la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que autoridades de los tres órdenes de Gobierno revisaron información relacionada con la prevención y combate a delitos.

En el encuentro participaron la gobernadora María Eugenia Campos, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como mandos de instituciones federales y estatales vinculadas con la estrategia de seguridad.

- Publicidad - HP1

A la reunión también asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado, quienes forman parte de los mecanismos de coordinación institucional en la entidad.

También participó la delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, junto con funcionarios de las dependencias que integran la estrategia estatal de seguridad y colaboran en la atención de situaciones registradas en los municipios.

Ortiz Orpinel señaló que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es un elemento fundamental para mantener la reducción de los índices delictivos en Ciudad Juárez.

“Esta coordinación nos ha permitido que en Ciudad Juárez tengamos índices delictivos a la baja en distintos ámbitos”.

El alcalde reconoció el trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno y señaló que el Municipio continuará participando en los mecanismos de colaboración institucional para atender temas prioritarios en materia de seguridad.

“Hay que reconocer el trabajo conjunto que existe entre los tres órdenes de Gobierno”.

Ortiz Orpinel añadió que estos esfuerzos permiten avanzar hacia un municipio más seguro y reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener la coordinación con el Estado y la Federación.

El Presidente Municipal estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, durante la reunión de trabajo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.