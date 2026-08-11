Realiza CEMPO primera sesión del Consejo Consultivo de Comunidades Indígenas

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El encuentro busca fortalecer el diálogo institucional y dar seguimiento a necesidades de pueblos originarios en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de Pueblos Originarios fue sede de la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Pueblos y Comunidades Indígenas, espacio orientado a fortalecer el diálogo entre el Gobierno Municipal y representantes de comunidades indígenas asentadas en esta frontera.

La sesión tuvo como objetivo avanzar en la coordinación de acciones institucionales relacionadas con infraestructura, programas de apoyo social, atención comunitaria y respeto a los derechos de los pueblos originarios que residen en el municipio.

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Durante la jornada de trabajo, las y los integrantes del consejo abordaron temas de organización interna y definieron acuerdos para dar seguimiento al plan de trabajo institucional durante el año.

Como parte de la reunión, se presentó la propuesta formal del reglamento interno que establecerá las funciones, atribuciones y dinámicas de operación del Consejo Consultivo.

También se llevó a cabo el registro e identificación oficial de las y los consejeros comunitarios, quienes fungirán como representantes de sus respectivas instancias dentro del órgano de participación ciudadana.

En la sesión fue aprobado el calendario oficial de reuniones ordinarias correspondiente a 2026, además de que se revisaron necesidades inmediatas de los diversos pueblos originarios que habitan en Ciudad Juárez.

Con la instalación de esta agenda de trabajo, el Gobierno Municipal busca institucionalizar la colaboración con las comunidades indígenas y abrir canales para que sus planteamientos sean considerados en la toma de decisiones públicas.

La reunión fue encabezada por la coordinadora del Centro Municipal para los Pueblos Originarios, Diana Lozano Linares, en su carácter de secretaria técnica del consejo, con la participación de la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas.

También asistió Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, como representante del alcalde, además de personal de Desarrollo Social, Centro Fundacional, Derechos Humanos, IPACULT y el Instituto Municipal del Deporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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