Debuta Karen Aylín Ponce León como árbitra central en la Liga MX Femenil

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La silbante juarense dirigió el partido entre Rayadas y Atlante FC, con lo que marcó un precedente para el arbitraje local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La árbitra juarense Karen Aylín Ponce León debutó como central en la Liga MX Femenil, en un hecho relevante para el deporte fronterizo y para el desarrollo del arbitraje local.

La silbante dirigió el encuentro entre Rayadas de Monterrey y Atlante FC, disputado el pasado 8 de agosto en el Estadio BBVA, donde el conjunto regiomontano obtuvo la victoria por marcador de 3-1.

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Con este nombramiento, Ponce León se convirtió en la primera mujer originaria de Ciudad Juárez en desempeñarse como árbitra central en la máxima categoría del futbol femenil mexicano, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria.

A sus 24 años, la juarense cuenta con una formación vinculada al futbol local, tanto como exjugadora de las Indias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como integrante del Colegio de Árbitros de Antonio Marrufo y Miguel Franco.

Su proceso dentro del arbitraje profesional inició desde la temporada 2021-2022, periodo en el que acumuló experiencia en divisiones inferiores, fuerzas básicas y categorías juveniles como Sub 14, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 23.

También ha participado en la Tercera División profesional, donde se desempeñó tanto como árbitra asistente como juez central, lo que fortaleció su desarrollo dentro de las competencias avaladas por el futbol mexicano.

Antes de su debut como central en la Liga MX Femenil, Ponce León fue designada como cuarta oficial en el partido entre Bravas de Juárez y Pachuca, celebrado el 1 de agosto en esta frontera durante el arranque del Torneo Apertura 2026.

La designación de Karen Aylín Ponce León representa un avance para el arbitraje juarense y coloca su trayectoria como referencia dentro de los procesos de formación deportiva que han surgido en Ciudad Juárez.

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