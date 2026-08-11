Invita IPACULT al Festival Cultural 60 y Más en Ciudad Juárez

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El encuentro reconocerá el talento y la aportación de las personas mayores con presentaciones de canto, baile, poesía y música.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, invitó a la ciudadanía al Festival Cultural 60 y Más, un encuentro dedicado a reconocer el talento, la creatividad y la aportación de las personas mayores a la vida comunitaria.

El festival se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, a partir de las 11:00 de la mañana, en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes, donde se desarrollará una jornada con distintas expresiones artísticas.

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Durante el evento, las y los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de canto, baile y poesía, en las que participarán personas mayores con el propósito de compartir sus habilidades y mostrar su presencia activa dentro de la comunidad.

El Festival Cultural 60 y Más busca fortalecer una visión de respeto y reconocimiento hacia este sector de la población, no solo por su experiencia y conocimientos, sino también por sus capacidades creativas y sus aportaciones culturales.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de actividades permiten generar espacios de convivencia, participación y reconocimiento para las personas mayores.

Como parte del programa, la jornada tendrá un cierre musical a partir de las 5:00 de la tarde, en el exterior de la Antigua Presidencia Municipal, con la presentación del grupo Los Frontera, agrupación que será reconocida por sus 55 años de trayectoria artística.

El público podrá escuchar algunos de los temas más conocidos del grupo, entre ellos “Esperando Tu Regreso”, “Te Voy a Esperar”, “La Noche de Mi Mal”, “No Sabes Lo Que Tienes” y “Cuatro Copas”, canciones que forman parte de su repertorio y de la memoria musical de sus seguidores.

El festival es organizado por el Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Comisión para la Atención de las Personas Mayores y el IPACULT, en coordinación con el DIF Municipal, la Dirección General de Centros Comunitarios y la Dirección de Educación Municipal.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal busca promover espacios de respeto, convivencia y participación para las personas mayores, además de brindarles escenarios donde puedan compartir sus talentos, conocimientos y expresiones culturales con nuevas generaciones.

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