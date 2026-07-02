Cerrará Canaco Juárez sus oficinas este jueves por la tarde

La cámara empresarial informó que reanudará actividades en su horario habitual el próximo lunes 6 de julio.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Juárez informó que este jueves sus instalaciones suspenderán actividades a partir de las 15:00 horas, por lo que pidió a socios y usuarios tomar previsiones para realizar sus trámites.
A través de un aviso dirigido a sus afiliados y al público en general, el organismo empresarial dio a conocer que el cierre anticipado aplicará únicamente durante este jueves, sin precisar el motivo de la suspensión parcial de actividades.
La cámara indicó que las labores se reanudarán en su horario habitual el próximo lunes 6 de julio, una vez concluido el periodo de cierre.
Canaco Juárez agradeció la comprensión de sus socios y usuarios, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor del desarrollo empresarial de la comunidad.
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