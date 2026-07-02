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Cerrará Canaco Juárez sus oficinas este jueves por la tarde

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POR Redacción ADN / Staff
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La cámara empresarial informó que reanudará actividades en su horario habitual el próximo lunes 6 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Juárez informó que este jueves sus instalaciones suspenderán actividades a partir de las 15:00 horas, por lo que pidió a socios y usuarios tomar previsiones para realizar sus trámites.

A través de un aviso dirigido a sus afiliados y al público en general, el organismo empresarial dio a conocer que el cierre anticipado aplicará únicamente durante este jueves, sin precisar el motivo de la suspensión parcial de actividades.

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La cámara indicó que las labores se reanudarán en su horario habitual el próximo lunes 6 de julio, una vez concluido el periodo de cierre.

Canaco Juárez agradeció la comprensión de sus socios y usuarios, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor del desarrollo empresarial de la comunidad.

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