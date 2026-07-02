El marcador no pregunta de dónde vienes. La política todavía sí.

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Hablando de Fut-bol Julián Quiñones nació en Colombia. Cuando empezó a sonar su nombre para la Selección Mexicana, fue suficiente para que muchos pusieran el grito en el cielo. Que cómo era posible, que había jugadores mexicanos de sobra, que un naturalizado no debía ponerse la camiseta verde. El debate fue ruidoso, como suelen ser los debates que mezclan identidad con prejuicio. Y luego llegó el Mundial, y llegó el gol, y en el instante en que el balón entró a la red nadie preguntó dónde había nacido, al contrario ochenta mil gargantas gritaron su apellido como si siempre hubiera sido de ellos. Porque en ese momento, lo era.

El futbol tiene esa virtud brutal y sencilla: solo le importa quién responde cuando más se necesita. No el pasaporte, no el apellido, no cuántos años lleva alguien en el club. Cuando el árbitro pita, lo único que cuenta es quién tiene con qué resolverla. Quiñones la resolvió ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador, y con eso bastó para que toda la discusión anterior quedara archivada en el cajón de los argumentos que el resultado dejó en la ignominia.

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Ahora bien. Este país está en año electoral, o casi, y Chihuahua no es la excepción. Y en la política local, a diferencia del futbol, la obsesión por el origen no desaparece cuando el marcador avanza. Al contrario, se intensifica. Hay quienes siguen midiendo la credibilidad de un perfil por cuántos años lleva afiliado, por quién lo presentó, por en cuál estructura se formó, como si la militancia fuera garantía de resultados y la trayectoria dentro del partido fuera sinónimo de capacidad para gobernar. La historia reciente de este estado y de este país demuestra exactamente lo contrario, pero el argumento sigue circulando porque es cómodo y porque protege al que ya está adentro del cuestionamiento de quien llega de fuera.

Los proyectos políticos que ganan no son los que mejor cuidan su lista de afiliados. Son los que mejor entienden quién puede marcar la diferencia frente al ciudadano de a pie, ese que el día de la elección no va a preguntarle a nadie cuántos años lleva en el partido sino si tiene cara de que sabe lo que hace y de que le importa lo que le pasa a su colonia. Ese ciudadano, que es el que finalmente decide, funciona exactamente igual que el aficionado en el estadio: celebra al que mete el gol, no al que llegó primero al entrenamiento.

El problema de fondo es el ego. Dentro de cualquier partido, en cualquier color, existe esa tentación permanente de convertir la estructura en un fin en sí misma, de pelear por la camiseta en lugar de pelear por el campeonato. Y mientras unos discuten quién merece el lugar, el reloj corre, la elección se acerca y el verdadero rival, que nunca ha estado dentro del vestidor sino enfrente, toma ventaja. Eso no es una metáfora futbolística. Es lo que ha pasado en Chihuahua más de una vez, y lo que puede volver a pasar si nadie en los equipos políticos aprende la lección que Quiñones acaba de dar gratis desde la cancha del Azteca.

Los campeonatos no los levantan los equipos que más presumen sus colores. Los levantan los que saben jugar juntos cuando importa, los que anteponen el marcador al nombre en la playera, los que entienden que sumar talento siempre es mejor estrategia que cerrar la puerta. Chihuahua tiene elección por delante. La pregunta no es quién lleva más tiempo en la cancha. La pregunta es quién puede ganar. Y esa, como en el futbol, solo la responde el resultado.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político