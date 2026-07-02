A punta de amparos, desde la Heroica Ciudad Juárez, vamos a echar a la basura el registro de celulares

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El régimen amenazó con dejarnos incomunicados. Nos dijo que el plazo era definitivo, que no habría marcha atrás, que después del 30 de junio vendría el apagón digital y que millones de mexicanos perderían sus líneas telefónicas si no se arrodillaban ante el régimen, si no entregan su libertad, si no se someten a la tecnodictadura.

Pero los mexicanos de bien no nos arrodillamos. Quienes estamos firmes y fieles en la defensa de nuestra libertad comenzamos a vencer al régimen. La resistencia está dando resultados. Millones de ciudadanos se negaron a entregar sus datos, rechazaron las amenazas y demostraron que todavía existe un pueblo dispuesto a defender su privacidad, su dignidad y sus derechos constitucionales.

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Durante meses aseguraron que no existiría ninguna prórroga. Repitieron que el registro era obligatorio, inevitable e irreversible. Presionaron a los usuarios, movilizaron a las compañías telefónicas, las usaron como su brazo armado y sembraron miedo con la amenaza de suspender millones de celulares.

Sin embargo, cuando llegó la fecha límite, tuvieron que reconocer el fracaso rotundo de su registro. Entonces inventaron un calendario disfrazado de prórroga y concedieron más tiempo a las compañías telefónicas para hacer el trabajo que no pudieron realizar.Pero esa prórroga también la vamos a echar a la basura.

Pero los vamos a coser a punta de amparos. El régimen está desesperado. Por eso van a arreciar las amenazas, las llamadas, los mensajes y las presiones. Intentarán cansarnos, dividirnos y convencernos de que resistir es inútil. Se equivocan. Mientras ellos intensifiquen la persecución, nosotros multiplicaremos los amparos. Mientras ellos administren el miedo, nosotros organizaremos la resistencia.

Este viernes 3 de julio estaré en la Heroica Ciudad Juárez para promover el amparo masivo contra el registro de celulares. En el Museo de la Ex Aduana, a las 6 de la tarde, en el corazón de la ciudad más heroica. Desde esta frontera indomable, tierra de hombres y mujeres que jamás aceptaron vivir de rodillas, Ciudad Juárez volverá a ser muralla de la República y trinchera de las libertades.

Esta batalla todavía no termina, pero ya comenzamos a vencer. La prórroga carroñera es la confesión pública de su fracaso. Ahora debemos mantenernos firmes, fieles y unidos hasta derrotar definitivamente la Ley Espía.

No registres tu celular. No entregues tu libertad. No cedas ante las amenazas. Resiste y ampárate. A punta de amparos, desde la Heroica Ciudad Juárez, vamos a mandar el registro de celulares al único lugar al que pertenece: al basurero de la historia.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.