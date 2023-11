Fuerzas israelíes allanan hospital de Gaza: buscan a militantes de Hamás

«Basándose en información de inteligencia y una necesidad operativa, las fuerzas de las FDI están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Shifa», dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

El comunicado instó a todos los combatientes de Hamás a rendirse.

Las FDI dijeron que sus fuerzas estaban integradas por «equipos médicos y hablantes de árabe, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y delicado, con la intención de que no se cause daño a los civiles».

El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Dr. Munir al-Bursh, dijo a la televisión Al Jazeera que las fuerzas israelíes habían atacado el lado occidental del complejo médico.

Anteriormente, Estados Unidos respaldó las afirmaciones de Israel de que Hamás está utilizando hospitales como cobertura para sus combatientes. Israel dice que Shifa tiene un centro de mando debajo, algo que Hamás volvió a negar.

Hamás dice que unos 650 pacientes y entre 5.000 y 7.000 civiles palestinos se han refugiado en los terrenos del hospital.

Hay que proteger el hospital

El martes temprano, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que los hospitales en Gaza Joe Biden, dijo que los hospitales de Gaza “deben ser protegidos” mientras las fuerzas israelíes continúan atacando las instalaciones de atención médica en el enclave por afirmar que Hamás las está utilizando como cobertura.

El presidente estaba respondiendo a los informes sobre el empeoramiento de la crisis en el hospital de Al Shifa, el principal centro médico de la Ciudad de Gaza, que ha estado rodeado y bajo asedio por las fuerzas israelíes durante varios días.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas a bordo del avión presidencial que miembros de Hamás y la Yihad Islámica Palestina operan un centro de comando y control desde Shifa y usan túneles debajo para apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes. Agregó que los militantes han almacenado armas allí y están preparados para responder a una operación militar israelí contra esa instalación.

«Ahora, para ser claros, no apoyamos el ataque a un hospital desde el aire, y no queremos ver un combate a tiros en el hospital donde personas inocentes, personas indefensas, personas enfermas simplemente intentan obtener la atención médica que merecen y no quedar atrapados en un fuego cruzado».

Kirby advirtió que las acciones de Hamás «no disminuyen las responsabilidades de Israel de proteger a los civiles en Gaza».

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el martes en un comunicado que estaba «profundamente preocupado por la horrible situación y la dramática pérdida de vidas en varios hospitales de Gaza».

«En nombre de la humanidad, el secretario general pide un alto el fuego humanitario inmediato», afirmó el portavoz.

Sin combustible

Médicos Sin Fronteras dijo que el martes se hicieron disparos contra uno de sus tres locales cerca de las instalaciones de Al Shifa, donde se alojan más de 100 miembros de su personal y familiares. El grupo, que incluye a 65 niños, dijo que se quedó sin alimentos el lunes por la noche y ha estado pidiendo al ejército israelí y a Hamás un paso seguro para alejarse de los combates.

El Ministerio de Salud palestino dijo el martes que 40 pacientes, incluidos tres bebés, han muerto en el hospital desde que comenzó el asedio debido a la falta de electricidad. Las autoridades dicen que el personal cavó una fosa común en el patio del hospital para enterrar a más de 100 personas.

Se informó que los médicos que se estaban quedando sin suministros hacían cirugías sin anestesia a pacientes heridos de guerra, incluidos niños. Un médico compartió una foto que muestra a nueve bebés prematuros compartiendo una cuna.

El Ejército israelí dijo el martes que transferirá incubadoras que se utilizan para mantener calientes a los recién nacidos prematuros, desde Israel al hospital de Shifa.

Al Quds, otro hospital de Gaza, cerró el domingo después de quedarse sin combustible.

«Tengo la esperanza y la expectativa de que haya menos acciones intrusivas en relación con los hospitales», dijo Biden a los periodistas durante un evento en la Oficina Oval.

El presidente también dijo que cree que los rehenes retenidos por militantes de Hamas en Gaza serán liberados, pero no dio un calendario.

«He estado hablando con personas involucradas todos los días», dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca. «Creo que va a suceder, pero no quiero entrar en detalles».

Biden envió un mensaje a los aproximadamente 240 rehenes retenidos por Hamás, designado por Estados Unidos como un grupo terrorista: “Resistan, ya vamos».

Estados Unidos dice que entre los rehenes hay nueve estadounidenses y un ciudadano extranjero con derechos laborales en Estados Unidos.

Número de muertos

Las autoridades palestinas en Gaza dicen que más de 11.000 personas, de ellas alrededor del 40 % niños, han muerto desde que Israel lanzó una gran ofensiva aérea y terrestre en respuesta al ataque de militantes de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre que dejó 1.200 muertos. Más de 240 personas fueron secuestradas y actualmente están retenidas como rehenes por Hamás.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas dijo el martes que más de dos tercios de la población de Gaza, de 2,3 millones de habitantes, han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra.

El ejército israelí dijo que se había apoderado de varias instalaciones gubernamentales en la Ciudad de Gaza, incluido el edificio de la legislatura del territorio, el cuartel general de la policía de Hamás y un complejo que alberga el cuartel general de inteligencia militar de Hamás.

«En cada lugar, las fuerzas enemigas fueron eliminadas, el lugar fue demolido», dijo un comandante israelí.

A medida que avanza su incursión militar, Israel ha rechazado la creciente e intensa presión internacional para imponer un alto el fuego que permita la entrega de ayuda humanitaria críticamente necesaria a Gaza. Sin embargo, ha acordado pausas humanitarias diarias de cuatro horas para permitir la apertura de dos corredores que permitan a los palestinos evacuar el norte de Gaza.

Kirby dijo el martes que en las últimas 24 horas alrededor de 115 camiones más que transportaban ayuda humanitaria pudieron entrar a Gaza, elevando el total a 1.100.

La agencia humanitaria de las Naciones Unidas dice que las autoridades israelíes permitirán la entrada de una cantidad limitada de combustible a Gaza este miércoles para hacer circular 91 camiones que transportan ayuda humanitaria que llegó desde Egipto el martes.

La agencia dice que está prohibido el suministro de combustible para cualquier otro propósito, incluido el funcionamiento de generadores en hospitales e instalaciones de agua y saneamiento. Israel no ha permitido la entrada de combustible a Gaza desde la invasión del 7 de octubre.

[Con información de la corresponsal de la VOA en la ONU, Margaret Besheer, la jefa de la oficina de la VOA en la Casa Blanca, Patsy Widakuswara, AP y AFP]