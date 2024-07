Programan primera audiencia para el Mayo Zambada para el próximo 31 de julio

Publicidad - LB2 -

Aclara abogado del capo que su cliente no se entregó a las autoridades estadounidenses, poniendo fin a los rumores de una posible entrega y acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – Luego de que Ismael “Mayo” Zambada se declaró inocente ante un Tribunal Federal en El Paso, Texas, se informó que el gobierno de EEUU programó su primera audiencia para el próximo 31 de julio de 2024.

Por otra parte, se desconoce en qué corte será presentado.

En la audiencia de este jueves, Zambada García, de 76 años de edad, se declaró inocente de 38 cargos en su contra; incluido tráfico de drogas, lavado de dinero y otros por armas de fuego.

Así lo refiere un documento oficial de la Corte de Distrito Oeste de Texas.

Cabe recordar que Zambada García ha acumulado una serie de acusaciones en su contra por violaciones de las leyes antinarcóticos de EEUU a lo largo de los últimos años.

Por tal motivo, es requerido en cinco cortes: Distrito de Columbia, Distrito Norte de Illinois, Distrito Oeste de Texas, Distrito Sur de California y Distrito Este de Nueva York.

En Texas, “El Mayo” es acusado de:

• Participar en una empresa criminal continúa.

• Conspiración para poseer drogas.

• Intento/conspiración para la importación de narcóticos.

• Lavado de dinero.

• Conspiración para poseer armas de fuego.

• Asesinato.

El acusado, habiendo consultado con su abogado a este respecto, y mediante este instrumento, presenta su declaración de “inocencia”.

Adicionalmente, Frank Pérez, abogado de “El Mayo”, reveló al medio ya citado que su cliente fue obligado a viajar a Estados Unidos, poniendo fin a los rumores de una posible entrega y acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden.

“No tengo comentarios que hacer, salvo señalar que no se entregó voluntariamente. Fue entregado contra su voluntad”, declaró.

Sobre Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y uno de los cuatro líderes de Los Chapitos, se desconoce cuál es su estatus jurídico. De acuerdo con un reporte de Milenio, el joven capo ya fue trasladado a Chicago, Illinois.

AMLO reacciona a declaraciones de abogado de ‘El Mayo’

Minutos antes de que la conferencia de prensa matutina de este viernes concluyera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre lo ocurrido.

―”Presidente, el abogado de ‘El Mayo’ Zambada dice que obligaron a su cliente a ir a EEUU”, se le cuestionó.

―”Hay que ver quien lo obligó”, indicó.

Previamente, al solicitársele su opinión, el mandatario federal reveló no tener información, por lo que instó al gobierno de Estados Unidos a presentar un informe completo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la encargada de informarles sobre lo ocurrido fue la Embajada de EEUU en México, encabezada por Ken Salazar.

Por otra parte, el gobierno de México reveló no tener información sobre si se trató de una entrega por parte de los líderes del Cártel de Sinaloa o si, por el contrario, fue una captura.

“La pregunta es si participamos en esta detención de ayer y la respuesta es no: el gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así”, aseveró Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC.

