CANACO refrenda respaldo a comerciantes y mantiene coordinación con autoridades para atender problemáticas del sector

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La Cámara sostiene reuniones mensuales con representantes de Tránsito, Seguridad Pública Municipal, Fiscalía, Servicios Públicos y otras dependencias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Nora Sevilla) – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Ciudad Juárez reiteró su compromiso de respaldar a sus agremiados ante cualquier situación que afecte su actividad comercial, al asegurar que la organización mantiene una comunicación permanente con las autoridades para gestionar soluciones y exigir la aplicación de la ley.

Durante una rueda de prensa, el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruiz, señaló que, hasta el momento, no se han registrado casos recientes que involucren a socios de la Cámara; sin embargo, hizo un llamado a los empresarios para que confíen en el organismo y denuncien cualquier hecho que vulnere sus derechos o su patrimonio.

“Cuando un socio de CANACO enfrenta una problemática, no dejamos de acompañarlo. Nuestra responsabilidad es defender a nuestros asociados y exigir justicia cuando sea necesario”, expresó.

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Pérez Ruiz destacó que el trabajo coordinado con instancias del Gobierno del Estado ha permitido fortalecer los canales de comunicación y brindar seguimiento a las inquietudes planteadas por el sector empresarial.

En cuanto a las necesidades de los corredores comerciales, explicó que la Cámara sostiene reuniones mensuales con representantes de Tránsito, Seguridad Pública Municipal, Fiscalía, Servicios Públicos y otras dependencias, encabezadas por el vicepresidente de Corredores Comerciales de CANACO, José Muñoz.

El dirigente indicó que, contrario a lo que pudiera pensarse, las principales preocupaciones de los comerciantes no están relacionadas con la inseguridad, sino con la calidad de los servicios urbanos.

Entre las demandas más frecuentes destacó el mantenimiento de la limpieza, el funcionamiento del alumbrado público, la reparación oportuna de semáforos dañados y la mejora en la movilidad vehicular, factores que, aseguró, influyen directamente en la actividad económica de los negocios.

Añadió que CANACO ha solicitado al Gobierno Municipal agilizar la reposición de infraestructura vial, particularmente de semáforos que resultan dañados en accidentes, ya que los tiempos de reparación suelen afectar la circulación y la operación de los establecimientos ubicados en esas zonas.

Finalmente, reiteró que la Cámara continuará trabajando como enlace entre los comerciantes y las autoridades para impulsar soluciones que mejoren las condiciones de los corredores comerciales y fortalezcan el desarrollo económico de Ciudad Juárez.

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