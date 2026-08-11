Acercan legado de Juan Gabriel a personas mayores de Ampliación Aeropuerto

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Integrantes del Consejo del Adulto Mayor visitaron el Museo Casa de Juan Gabriel como parte del programa Brigadas Culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Adulto Mayor de Ampliación Aeropuerto visitaron el Museo Casa de Juan Gabriel como parte del programa Brigadas Culturales para Personas Mayores, impulsado por la Dirección General de Centros Comunitarios.

Durante el recorrido, las personas mayores conocieron distintos aspectos de la trayectoria artística de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, así como parte del legado cultural que el cantautor dejó en Ciudad Juárez.

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La actividad tuvo como propósito acercar a las y los asistentes a un espacio cultural vinculado con la historia reciente de la ciudad, además de promover la convivencia y el esparcimiento entre integrantes del consejo.

El recorrido permitió recordar la relevancia de la obra de Juan Gabriel para la identidad fronteriza, debido al vínculo que el artista mantuvo con Ciudad Juárez y al impacto cultural que su música conserva entre distintas generaciones.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que las Brigadas Culturales buscan generar experiencias artísticas y culturales dirigidas a personas mayores, con énfasis en la convivencia y la participación comunitaria.

“Queremos seguir acercando la cultura a nuestros adultos mayores y brindarles espacios donde puedan convivir, aprender y disfrutar”.

Rodríguez Giner destacó que el legado de Juan Gabriel forma parte de la historia y la identidad de la ciudad, por lo que consideró significativo que las personas mayores puedan conocer y disfrutar espacios relacionados con su trayectoria.

“El legado de Juan Gabriel forma parte de la historia y la identidad de nuestra ciudad”.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará impulsando actividades culturales y recreativas para personas mayores, en coordinación con instituciones y espacios que contribuyan a enriquecer sus experiencias y fortalecer los vínculos comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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