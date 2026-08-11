Lleva Centros Comunitarios brigada de salud a personas mayores en parroquia San Francisco de Asís

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La jornada brindó consultas médicas, atención de optometría y retiro de verrugas a 60 beneficiarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una brigada de servicios de salud dirigida a personas mayores que se reúnen en la parroquia San Francisco de Asís, con el objetivo de acercar atención médica y acciones preventivas a este sector de la población.

La jornada se llevó a cabo con el respaldo de la parroquia, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la atención a las personas adultas mayores en distintos puntos de la ciudad.

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Durante la brigada fueron atendidos 60 beneficiarios, quienes recibieron diversos servicios de salud sin necesidad de trasladarse a otros espacios de atención.

De acuerdo con la Dirección General de Centros Comunitarios, en la jornada se proporcionaron 16 consultas médicas, 50 atenciones de optometría y cinco procedimientos para retiro de verrugas.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que llevar estos servicios a los lugares donde las personas mayores conviven permite facilitar el acceso a la atención y mantener un acompañamiento más cercano.

“Para nosotros es muy importante estar cerca de nuestros adultos mayores, conocer sus necesidades y acercarles servicios que contribuyan a su bienestar”.

Rodríguez Giner reconoció la colaboración de la parroquia San Francisco de Asís por facilitar sus instalaciones para el desarrollo de la brigada, además de destacar la coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio.

“Estas brigadas son posibles gracias al trabajo coordinado y a la disposición de espacios como la parroquia San Francisco de Asís”.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará llevando servicios y actividades a distintos sectores de la población, con énfasis en acciones que contribuyan al bienestar de las personas mayores y sus familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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