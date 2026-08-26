Impulsa Chihuahua hermanamiento con El Paso para fortalecer agenda internacional

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Chihuahua y El Paso formalizaron un acuerdo de colaboración en economía, educación, turismo, cultura e innovación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla y el alcalde de El Paso, Texas, Renard Johnson, firmaron un convenio de hermanamiento entre ambas ciudades, con el objetivo de fortalecer la colaboración regional en sectores económicos, educativos, turísticos, culturales y de innovación.

El acuerdo forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal de Chihuahua para ampliar la proyección internacional de la capital del estado y consolidar vínculos con ciudades estratégicas de Estados Unidos, particularmente en una región fronteriza con alta integración social, productiva y comercial.

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La firma del convenio fue presentada como un hecho histórico, al tratarse de la primera visita oficial de un alcalde de El Paso a la ciudad de Chihuahua. El acercamiento entre ambas administraciones comenzó en noviembre de 2025 y derivó en una agenda común de trabajo con visión de largo plazo.

“Por primera vez, un alcalde de El Paso realiza una visita oficial a la ciudad de Chihuahua. Y eso convierte este encuentro en un momento histórico para nuestras dos ciudades”, afirmó Bonilla.

Durante la ceremonia, Bonilla señaló que Chihuahua y El Paso comparten vínculos familiares, históricos y culturales, además de una vocación de trabajo que permite proyectar una relación más estrecha entre ambas comunidades.

El hermanamiento contempla áreas de colaboración en turismo, industria aeroespacial, educación superior, innovación, emprendimiento, proveeduría y cultura, sectores en los que ambas ciudades buscan aprovechar capacidades complementarias para generar nuevas oportunidades.

Renard Johnson agradeció la recepción en Chihuahua y destacó la importancia de mantener una relación activa entre ambas ciudades, al considerar que el desarrollo de una de ellas impacta de manera positiva en toda la región.

“Cuando Chihuahua tiene éxito, toda nuestra región se beneficia. Y cuando El Paso tiene éxito, toda nuestra región se beneficia”, afirmó Johnson.

Con este convenio, el Gobierno Municipal de Chihuahua busca reforzar el posicionamiento de la capital como una ciudad con capacidad para generar alianzas internacionales, aprovechar su ubicación estratégica y fortalecer su participación en dinámicas económicas y culturales de alcance binacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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