¡Que siempre sí! Invita Parque Central a disfrutar el México vs Ecuador en pantalla gigante

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El recinto ofrecerá actividades recreativas y la transmisión gratuita del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central invitó a las familias juarenses a disfrutar este martes de la transmisión en vivo del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Concha Acústica del Parque Central Poniente.

Las actividades comenzarán a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que el encuentro será proyectado en pantalla gigante a las 7:00 p.m., en un espacio preparado para recibir a cientos de aficionados que deseen apoyar a la Selección Mexicana.

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Antes del silbatazo inicial, las y los asistentes podrán participar en rifas, concursos, dinámicas recreativas y retas del videojuego FIFA, además de otras actividades organizadas para fomentar un ambiente familiar.

El Gobierno del Estado invitó a la afición a acudir con playeras, banderas, trompetas y artículos alusivos al representativo nacional para sumarse al ambiente mundialista.

Como parte de las medidas de seguridad, estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y envases de vidrio, con el objetivo de preservar un entorno seguro y garantizar el saldo blanco durante el evento.

La transmisión forma parte de las actividades organizadas para acercar a la ciudadanía la experiencia del Mundial 2026 y ofrecer espacios de convivencia para seguir la participación de México en el torneo.