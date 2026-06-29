La Marca de la Casa

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Ha sido una semana futbolera.

Muy pocos interesados en el tema político, pese a que la efervescencia anda haciendo espuma veraniega

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Hoy desperté con la sensación de que la ciudad hizo un leve cambio de rieles y el convoy denominado EL CAMBIO SIGUE, no sufrió siquiera una pequeña sacudida, bajo la conducción, ahora, de Rafael Ortiz Orpinel, Presidente Municipal interino.

lleva cosa de tres semanas en los controles y el convoy no brincotea, no se sale de la vía, no pierde combustión.

Quienes quedaron a cargo luego de cumplir con las indicaciones que ordena la franquicia; después de las 3 pm, sólo tienen que rascarse la barriga.

El sistema lo hace todo.

Es muy padre. No hay que inventar nada.

Si acaso, a manera de mantenimiento, tendrá que venir Cruz a conversar un rato con cuadros de utilidad y operadores que utilizará á partir de marzo en la campaña para gobernador.

Mientras tanto, se la pasará haciendo la otra campaña.

El cargo que ahora tiene Ortiz Orpinel, lo tuvo Martín Chaparro, un elemento de la 4T, que reclama derecho de antigüedad para postularse como gobernador, y después como alcalde.

Hubo de cubrir a Cruz mientras éste hacía campaña para ganar la reelección.

Pero se le fue el avión y pensó que él sería el beneficiario de los esfuerzos de Pérez Cuéllar.

Le jugó las contras. puso su gabinete personal y le cambió los programas de gobierno en cosas de quince días.

Eso le costó su carrera política al profesor Martín Chaparro.

Nada como jugar con el librito de la franquicia.

EL CAMBIO SIGUE