Responde Ortiz Orpinel a Maru Campos con obras municipales en Ciudad Juárez

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El alcalde aseguró que las conferencias semanales se realizarán en distintos puntos de la ciudad para mostrar proyectos concluidos y su inversión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Héctor Ortiz Orpinel afirmó que el Gobierno Municipal responderá con obras públicas a las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien recientemente señaló que en Ciudad Juárez no hay obra pública.

Durante su conferencia semanal, realizada en el Parque Jiquilpan, en el fraccionamiento Infonavit Aeropuerto, el presidente municipal explicó que eligió ese espacio para presentar una obra terminada y mostrar los resultados de la inversión realizada por el Ayuntamiento.

“¿Por qué estamos aquí, en este parque? Hoy venimos a presentar una obra con dirección y ubicación exacta, por aquello que dicen que no conocen obras”.

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Ortiz Orpinel informó que en el Parque Jiquilpan se construyó un domo, se rehabilitó la cancha y se realizaron mejoras integrales, con una inversión de 7 millones 87 mil pesos.

Añadió que en el mismo sector también se ejecutaron trabajos de recarpeteo sobre la calle Morelia, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana.

“Aquí les decimos santo y seña. Aquí está la construcción de este domo y parque que usan los ciudadanos”.

El alcalde adelantó que las próximas ediciones de La Semanera se llevarán a cabo en distintos puntos de Ciudad Juárez para presentar obras concluidas, con el propósito de que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan directamente los proyectos ejecutados por la administración municipal.

“Ahí les va la segunda obra, y ahí nos la vamos a llevar; hay bastante que mostrar de Ciudad Juárez, una cara distinta”, expresó en referencia a las declaraciones realizadas días atrás por la gobernadora Maru Campos.