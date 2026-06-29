Firma Sheinbaum convocatoria para consultar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

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La iniciativa será sometida a consulta en más de 16 mil comunidades y se presentará al Congreso el próximo 12 de octubre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria para iniciar el proceso de consulta de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que será sometida a consideración de las 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que la propuesta representa el primer reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos en la historia del México independiente, al establecer mecanismos para promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos colectivos e individuales.

“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural”.

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La presidenta explicó que la convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que, una vez concluido el proceso de consulta y adecuación del proyecto, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que la propuesta reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública.

La iniciativa contempla ocho apartados, entre ellos el reconocimiento de la autonomía indígena, los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas, la consulta libre, previa e informada, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y un régimen de responsabilidades y sanciones para garantizar el respeto de sus derechos.

Como parte del proceso de consulta, el proyecto será traducido a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el propósito de facilitar la participación de las comunidades.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la consulta se desarrollará en cinco etapas: la publicación de la convocatoria; una fase informativa que concluirá el 6 de agosto; deliberaciones comunitarias entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo; la integración de observaciones del 21 de septiembre al 11 de octubre; y finalmente la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.