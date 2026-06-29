Califica Héctor Ortiz Orpinel de “mentirosos patológicos” a dirigentes del PAN

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El alcalde afirmó que las denuncias promovidas por Acción Nacional contra el Gobierno Municipal no han prosperado y defendió el manejo de la administración.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Héctor Ortiz Orpinel calificó como “mentirosos patológicos” a los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que las denuncias presentadas por ese instituto político contra el Gobierno Municipal no han tenido resultados durante los últimos cuatro años.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos promovidos por la dirigencia panista, el presidente municipal aseguró que las acusaciones carecen de sustento y criticó que la oposición dedique esfuerzos a ese tipo de acciones.

“Son de dar pena por la forma en que pierden el tiempo”.

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Ortiz Orpinel sostuvo que la administración municipal mantiene un cumplimiento total en materia de transparencia, y aseguró que ello se refleja en la ausencia de observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado en contra del Gobierno Municipal.

Respecto a las recientes denuncias relacionadas con la contratación de máquinas barredoras durante el inicio de la primera administración de Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde señaló que se trata de un asunto previamente atendido.

Afirmó que los señalamientos sobre la presunta afectación al erario por la falta de bitácoras y registros del servicio corresponden a un tema ya resuelto y que únicamente buscan revivir una controversia del pasado.

El edil también rechazó que el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, o el Gobierno Municipal hayan promovido algún juicio de amparo relacionado con ese caso, como se ha señalado recientemente por parte de actores políticos de oposición.