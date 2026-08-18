Exponen ante regidores situación de menores neurodivergentes en Ciudad Juárez

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Padres plantearon facilitar evaluaciones y diagnósticos especializados, con prioridad para niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Padres de niñas, niños y adolescentes con condiciones de neurodivergencia presentaron ante regidores y representantes de dependencias municipales una propuesta para facilitar el acceso a evaluaciones y diagnósticos especializados.

La solicitud plantea atención prioritaria para menores que forman parte de comunidades indígenas radicadas en Ciudad Juárez, debido a las barreras económicas, culturales y de información que enfrentan sus familias.

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Alicia Flores, integrante de la comunidad chiricahua, sostuvo un encuentro con la regidora Sandra García Ramos, así como con los ediles Pedro Alberto Matus Peña y José Mauricio Padilla.

En la reunión también participó personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, de la Dirección de Educación y del Centro Municipal de los Pueblos Originarios.

Flores expuso las dificultades que viven las familias para identificar condiciones de neurodivergencia y acceder a estudios como encefalogramas, evaluaciones psicométricas y otras herramientas especializadas.

Señaló que contar con un diagnóstico permite comprender las necesidades particulares de cada niña, niño o adolescente y establecer una ruta de atención con terapias y acompañamiento profesional.

La representante comunitaria consideró importante la participación de neuropsicólogos, así como el fortalecimiento de actividades escolares relacionadas con arte, música, danza y deporte, al señalar que pueden contribuir al desarrollo emocional y personal de las y los menores.

Durante la exposición, también se advirtió que la falta de diagnóstico puede generar dificultades en el ámbito escolar, debido a que algunos estudiantes presentan problemas de atención, aprendizaje, comunicación o socialización que llegan a interpretarse como inquietud o mala conducta.

Flores planteó la necesidad de fortalecer la preparación del personal educativo para atender a estudiantes neurodivergentes y evitar situaciones de exclusión en los planteles.

La propuesta busca abrir alternativas institucionales para que las familias puedan acceder a diagnósticos oportunos, acompañamiento profesional y estrategias de inclusión que favorezcan el bienestar de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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