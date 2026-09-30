Despliega Protección Civil operativo por creciente del río Bravo en Ciudad Juárez

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Autoridades mantienen vigilancia preventiva ante el incremento del cauce y exhortan a la población a mantenerse alejada de las márgenes del río.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil implementó un operativo de vigilancia y prevención en las inmediaciones del río Bravo, luego de registrarse un incremento gradual en el nivel del cauce durante la tarde de este miércoles. Las acciones buscan reducir riesgos para la población y dar seguimiento al comportamiento del afluente ante el arribo de mayores volúmenes de agua.

El director de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que alrededor de las 16:00 horas se recibió un reporte al número de emergencias 911 por parte de personas que se encontraban en el Parque de las Tortugas, quienes alertaron sobre el aumento de la corriente. Tras el aviso, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio y realizaron inspecciones en el sector conocido como las 13 compuertas.

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“De acuerdo con los análisis disponibles, el punto más alto de la creciente se esperaba entre las 22:00 y las 24:00 horas, con posibilidad de un desbordamiento que afectara el carril norte de la avenida Norzagaray”.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades establecieron comunicación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para monitorear el comportamiento del río y conocer las estimaciones sobre la llegada de nuevos escurrimientos. Además, se realizaron recorridos hasta la Casa de Adobe para alertar a las personas que permanecían cerca del bordo sobre los riesgos derivados del terreno reblandecido por la humedad.

La dependencia informó que también se llevaron a cabo trabajos con maquinaria para bloquear temporalmente los sifones de desfogue ubicados en un sector habitacional cercano al río. El objetivo es evitar que, durante la creciente, estas estructuras permitan el ingreso de agua hacia las viviendas en lugar de desalojarla hacia el cauce.

Protección Civil precisó que, aunque los análisis no anticipaban que el agua superara la cortina de contención, se mantendría vigilancia permanente en los puntos más bajos del área de las 13 compuertas, donde podrían presentarse salidas de agua. El operativo se desarrolla en coordinación con la Dirección de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reforzar la seguridad y facilitar las labores preventivas.

“Exhortamos a la ciudadanía a evitar acudir por curiosidad, mantener a los niños alejados de las orillas y no detener vehículos sobre la vialidad para observar la corriente”.

Finalmente, Sergio Rodríguez atribuyó el incremento del caudal a las lluvias registradas al norte de la frontera, particularmente en el condado de Doña Ana, además de las aportaciones de otros cauces que alimentan al río Bravo. El funcionario pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúe el monitoreo del afluente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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