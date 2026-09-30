Da Comité de Transparencia seguimiento a obligaciones de acceso a la información

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El órgano municipal revisó asuntos relacionados con transparencia, información pública y protección de datos personales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Comité de Transparencia del Gobierno Municipal dio seguimiento a los trabajos relacionados con el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Durante una sesión extraordinaria, el órgano revisó asuntos vinculados con los procedimientos que deben atender las dependencias municipales para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

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Fernando Gómez Cid de León, coordinador de Transparencia, informó que la sesión permitió continuar con los temas que corresponden al Comité, tanto en materia de información pública como en lo relacionado con datos personales bajo resguardo del Municipio.

El funcionario señaló que el Comité de Transparencia funciona como un mecanismo institucional para atender y dar seguimiento a las obligaciones establecidas por la legislación en la materia.

Gómez Cid de León destacó que la protección de datos personales forma parte de las responsabilidades que deben cumplir las áreas municipales, especialmente cuando administran información de la ciudadanía o expedientes bajo custodia oficial.

Explicó que la transparencia requiere seguimiento permanente a los procedimientos internos, así como coordinación entre las distintas áreas de la Administración Municipal para mantener actualizado el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde la Coordinación de Transparencia se mantiene acompañamiento a las dependencias municipales, con el objetivo de fortalecer la atención a solicitudes, la publicación de información pública y el resguardo adecuado de datos personales.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones buscan facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la administración local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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