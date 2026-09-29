Revela Morena que Cruz Pérez Cuéllar encabezó evaluación interna en Chihuahua con 8.5 de 10

Publicidad - LB2 -

La dirigencia presentó los resultados del proceso y señaló que el alcalde con licencia fue el perfil mejor evaluado entre seis aspirantes.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar obtuvo la calificación más alta dentro de la evaluación interna de Morena para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, con 8.5 puntos de 10, de acuerdo con los resultados presentados por la dirigencia partidista.

Durante la exposición del ejercicio correspondiente a Chihuahua, Morena informó que participaron seis perfiles: Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán, Jesús Roberto Briano Borunda, Luis Carlos Arrieta Lavenant y Eduardo Martínez.

- Publicidad - HP1

La dirigencia explicó que el ejercicio consideró distintos indicadores relacionados con el conocimiento de los aspirantes, opinión positiva, percepción sobre conocimiento de la entidad, cumplimiento de compromisos, valoración como posible candidato, intención de voto y preferencia interna.

“Aquí la persona más conocida es Cruz Pérez Cuéllar”, se señaló durante la presentación de los resultados.

De acuerdo con la exposición, Pérez Cuéllar obtuvo las mejores calificaciones acumuladas en los indicadores considerados y alcanzó 8.5 puntos sobre 10, resultado que antecedió a su designación como coordinador estatal.

El resultado coincide con distintas encuestas públicas realizadas durante septiembre, en las que Pérez Cuéllar apareció entre los perfiles mejor posicionados dentro de Morena, aunque con diferencias variables frente a Andrea Chávez dependiendo de la metodología empleada.

“Las preguntas: opinión positiva, conoce la entidad y cumple lo que dice, buen candidato, votaría por él y preferencia como candidato de Morena, son para Cruz Pérez Cuéllar, que suman 8.5 de 10 puntos”, se informó durante la presentación.

La revelación de los resultados aporta por primera vez detalles del mecanismo utilizado por Morena para justificar la definición en Chihuahua, después de que la Comisión Nacional de Elecciones anunciara el lunes que Pérez Cuéllar había resultado seleccionado a partir de las encuestas y de la opinión recabada en la entidad.

El alcalde de Ciudad Juárez con licencia fue designado coordinador estatal el 28 de septiembre, dentro de la jornada en la que Morena concluyó sus 17 definiciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

La coordinación representa una responsabilidad partidista de organización territorial y política, y no constituye todavía el registro formal de una candidatura a la gubernatura ante la autoridad electoral.