Juan Gabriel: la obra social

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Juan Gabriel hizo de Ciudad Juárez su centro de operaciones, amante de las tortillas de harina, perfeccionista, supo desde chico que su vida no iba a ser fácil, aprendió en el internado donde comprendió el valor del trabajo diario, pero también la empatía y la solidaridad humana.

Al más puro estilo de las películas de Hollywood, supo transformar una sociedad, reunir a la clase política, social y económica en una de sus presentaciones más sutiles, en su mansión de la avenida 16 de septiembre, mal llamada la casa de Juan Gabriel en el argot cotidiano, pues la gente de Ciudad Juárez es un reflejo de lo que fue el “Divo”, en estricto apego a la realidad, la casa es en sentido estricto una mansión de una manzana completa.

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Pues en ese lugar hubo una fiesta con lo más selecto del “Jet Set” de la sociedad fronteriza, la invitación personalizada decía lo siguiente: “Los invito a una convivencia en mi casa llena de amor, respeto, música y amistad por y para los niños de Semjase y para el Hospital Infantil de nuestra ciudad. Será divino contar con su presencia éste dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y tres… Charlaremos y Cenaremos… ¡Gracias por su ayuda!”.

La hoja con las iniciales del ídolo juarense, así como su firma autógrafa daba pie a una invitación personalizada que todo mexicano hubiese querido tener en sus manos, pero como dicen las escrituras, muchos fueron llamados a la cena del Señor, pero pocos los que acudieron al llamado.

Copia de la invitación al evento de gala en su mansión. Cortesía de Jorge Álvarez Compeán.

La parábola de San Mateo en su evangelio sintetiza la idea central «Porque muchos son llamados, y pocos escogidos»: Mateo 22:1- 14. Exactamente, fueron escogidos quienes podían pagar en un inicio unos 500 dólares de antes (el precio del dólar era de 3.10 pesos nuevos por unidad, lo que nos darían unos 1,550 pesos), de ese entonces. Es decir, se pudo comprar en esos entonces 1630 kilos de chile “chilaca”.

Su activismo no quedó en esa cena con la comunidad VIP, hizo un concierto en el CIBELES con un costo de 450 pesos (nuevos pesos), un salón nuevo que era precisamente un espacio para este tipo de eventos que le dieron a Juárez un espacio de lujo en sus escalinatas y candelabros, era único en la pujante ciudad fronteriza que podía con el glamour. El concierto con más de mil invitados logró concentrar a quienes desde ahí dieron el grito de independencia el 15 de septiembre de ese año de 1993.

Anuncio de los dos conciertos ofrecido en Ciudad Juárez en el mes de septiembre de 1993. Foto archivo hemerográfico de Diario de Juárez.

Para dar una idea del costo de los boletos, seis cervezas de Tecate costaban $10.50; el kilo de queso menonita estaba en $9.50 y el chile california en menos de un peso $0.95 el kilogramo (chile chilaca). Las botas “Roppers” en $125 pesos el par, se leía en los anuncios que se publicaban en ese año en el periódico Diario de Juárez.

El patronato del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) luchó por años para su construcción y ponerlo en funcionamiento. La escuela de Semjase funcionó durante años, dando la oportunidad a niños y jóvenes que tenían inquietudes por las artes para desarrollar sus talentos. La familia Canales de la Vega y en especial el doctor Roberto Canales fueron promotores en la construcción del HIES que se encuentra en la avenida Vicente Guerrero y calle Arizona.

Un tercer evento, fue el concierto en los jardines Carta Blanca el 17 de septiembre de 1993 a un costo de 50 nuevos pesos, entrada general. Estos jardines eran usados precisamente para eventos masivos, bailes y presentación de grupos musicales que se ubicaban en la calle Reforma, muy cerca de lo que hoy es el salón Morocos. Las reseñas periodísticas de la época dan cuenta de los eventos, con anuncios del concierto de CIBELES, así como de los jardines Carta Blanca.

Eran tiempos dónde los temas recurrentes eran los carros chuecos, el narcotráfico estaba en boca del presidente Carlos Salinas de Gortari, la reforma electoral era aprobada por el voto de la mayoría calificada del PRI con el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

La anterior reforma, con la aprobación, se establecía que los mexicanos, de padres extranjeros podían ser “candidateables” en las elecciones del año 2000 al aprobarse cambios en el artículo 82 constitucional, benefició que le otorgó la oportunidad a Vicente Fox Quezada de ser el candidato del PAN en el año 2000. En Ciudad Juárez se promovía la nueva credencial para votar con fotografía con 26 módulos de empadronamiento que tenía el Instituto Federal Electoral (IFE). Como cereza del pastel, se abrió la oportunidad con la reforma electoral para que el senado tuviera representación de las minorías, es decir, para que los partidos tuvieran oportunidad de estar representados.

A nivel internacional, Rusia sostenía un conflicto con Lituania, que se había separado de la antigua URSS. Bosnia tenía una guerra interna entre serbios y musulmanes. El Tratado de Libre Comercio (TLC), incluía un tema para estandarizar la calidad de la educación superior. El Servicio de Inmigración y Naturalización, lo que hoy es el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), quitaba visas de turistas a juarenses que no habían pagado el hospital y que habían tenido a sus hijos en los hospitales de Texas.

Los temas son recurrentes, al igual que las inundaciones entre Ciudad Juárez y El Paso Texas, pero la obra del Divo de Juárez ha permanecido en la historia, en el recuerdo y en la mente de los juarenses que han hecho el festival más importante de la localidad y entronizando a Ciudad Juárez, como el hijo predilecto que le ha dado fama a nivel mundial. Juan Juagriel no ha muerto, vive en el corazón de su amada tierra, la frontera más hermosa del mundo.

Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.