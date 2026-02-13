Atiende JMAS más de 4 mil 400 reportes en enero en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Organismo mantiene operativos permanentes en agua potable y alcantarillado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que durante el mes de enero atendió 4 mil 460 reportes relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado, como parte de sus labores permanentes en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el organismo, el Departamento de Agua Potable resolvió 2 mil 680 reportes, principalmente por tomas tapadas, limpieza de cajas de válvulas, fugas en tomas domiciliarias y en la red general, así como falta de suministro en domicilios y cuadras completas.

Por su parte, el Departamento de Alcantarillado dio atención a mil 780 reportes, entre los que destacan líneas obstruidas, hundimientos, ausencia de tapas en alcantarillas, registros domiciliarios bloqueados y brotes de aguas residuales. Estas acciones, señaló la dependencia, buscan prevenir riesgos sanitarios y garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura.

En materia de mejora operativa, el Departamento de Eficiencia Física instaló cinco válvulas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar la presión y distribución del agua potable para miles de usuarios.

Durante la segunda semana de febrero, las cuadrillas continúan desplegadas en zonas como la calle Lucio Cabañas, donde se realizan intervenciones en la red con apoyo de retroexcavadora; el colector Refugio de la Libertad, donde se efectúan trabajos de mantenimiento; y la calle Jardín Mayor, donde se atiende la reparación de un hundimiento.

La JMAS destacó que la participación ciudadana mediante reportes permite agilizar la atención de incidencias y reiteró su compromiso de mantener operativos las 24 horas, los siete días de la semana, para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento en la ciudad.

