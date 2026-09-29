Ya hay tiro: Bonilla contra Cruz

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Pues ahora sí: ya hay tiro en Chihuahua.

Después de meses de encuestas, rumores, reuniones, filtraciones, golpes debajo de la mesa y aspirantes levantando la mano, el escenario rumbo a 2027 empieza a dejar de ser una especulación. Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar ya recibieron de sus respectivos partidos responsabilidades estatales que los colocan al frente de la operación política rumbo al próximo proceso electoral.

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En el PAN, la definición llegó primero. Desde el 14 de agosto, Marco Bonilla fue designado coordinador político estatal por la dirigencia nacional de Acción Nacional. La encomienda no es menor: fortalecer la presencia territorial del partido, sumar liderazgos y comenzar a construir las alianzas necesarias rumbo a 2027.

Y este lunes terminó la novela del otro lado.

Morena finalmente designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, después de una disputa interna en la que la atención se concentró principalmente entre el juarense y Andrea Chávez.

Así que, quitándole los nombres elegantes que cada partido decidió ponerle a sus coordinaciones, el tablero político de Chihuahua ya tiene frente a frente a sus dos principales figuras rumbo a la gubernatura: Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar.

Ojo: jurídicamente todavía no podemos decir que sean los candidatos registrados a gobernador. Faltan los tiempos electorales, los procedimientos internos correspondientes y las definiciones sobre eventuales coaliciones. En el propio PAN se ha señalado que las decisiones sobre alianzas para 2027 corresponderán al Comité Ejecutivo Nacional.

Pero una cosa es el calendario electoral y otra muy diferente es la política.

Y políticamente, las designaciones importantes ya están hechas.

Ahora viene lo verdaderamente interesante.

Porque Chihuahua va a presenciar un choque entre dos proyectos que nacen de ciudades distintas, con estilos distintos y estructuras políticas distintas. Bonilla tendrá que convertir su posición en la capital en presencia estatal; Cruz tendrá que hacer exactamente lo mismo desde Juárez.

Y ahí está uno de los ingredientes que harán particularmente interesante esta elección: otra vez Juárez y Chihuahua capital estarán en el centro de la disputa por el poder estatal.

Durante meses estuvimos hablando de quién iba a ser. Hoy la pregunta empieza a cambiar.

Ya no es tanto quién va.

Ahora será con quién van, qué alianzas construyen, qué estructuras logran mantener unidas y qué proyecto presentan para Chihuahua.

También habrá que observar qué sucede con quienes quedaron fuera de las primeras posiciones. En Morena, particularmente, la designación de Cruz ocurre después de una competencia interna muy visible con Andrea Chávez. La dirigencia nacional ha insistido públicamente en la unidad después de sus procesos de selección.

Del lado opositor todavía faltan piezas. El PAN tendrá que resolver qué tipo de alianza pretende construir y qué espacio tendrán PRI y otras fuerzas políticas dentro de esa negociación.

Porque una gubernatura nunca se juega únicamente con el nombre que aparece arriba de la boleta. Se juega también con alcaldías, diputaciones, sindicaturas, regidurías, estructuras territoriales y, sobre todo, con la capacidad de mantener juntos a quienes no resultaron favorecidos.

Por eso creo que el 2027 realmente comenzó esta semana.

Las precampañas formales vendrán después. Los registros también.

Pero la pelea política ya arrancó.

Bonilla de un lado. Cruz del otro.

Ahora sí, Chihuahua: ya hay tiro.

Alvin Álvarez Calderón Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.