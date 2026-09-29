Mantiene JMAS trabajos en Alfredo Orta tras nuevo deslave por lluvias

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La descentralizada reportó 60 metros de tubería instalada y 4,200 metros cúbicos de material de relleno en Águilas de Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene trabajos sobre la calle Alfredo Orta, en la colonia Águilas de Zaragoza, luego de que las lluvias recientes provocaron un nuevo deslave en la vialidad.

El coordinador de Agua Potable del Distrito 2, Jorge Guerrero, informó que personal de la JMAS continúa con el acarreo de material de relleno para atender la afectación, la cual se agravó tras las precipitaciones registradas durante la tarde del lunes y la madrugada de este martes.

“Hasta el día de ayer llevábamos un 80 por ciento de avance en los trabajos; sin embargo, durante la noche se presentó nuevamente una lluvia intensa que nos retrasó y afectó el avance”.

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El funcionario explicó que las cuadrillas han buscado recuperar parte del avance que ya se tenía en la instalación de tubería, luego de que el deslave generó nuevos retrasos en la obra.

Hasta el momento, la JMAS reportó la instalación de 60 metros de tubería de agua potable, así como una válvula de compuerta que permitirá tener mayor control de la red en caso de que se presente una situación similar.

También se colocaron nuevamente 10 tomas domiciliarias, como parte de los trabajos para atender la afectación y avanzar en el restablecimiento de las condiciones del servicio en la zona.

Guerrero detalló que se han realizado alrededor de 600 viajes de unidades con capacidad de siete metros cúbicos, equivalentes a aproximadamente 4 mil 200 metros cúbicos de material de relleno.

“Continuamos con maquinaria presente, contamos con dos retroexcavadoras, dos dompes de siete metros cúbicos, uno de 14 metros cúbicos y un cargador frontal”.

El organismo pidió paciencia a los vecinos mientras continúan las labores, debido a que las condiciones climatológicas han dificultado el desarrollo de los trabajos e impedido concluirlos en el tiempo previsto.

Por otra parte, la JMAS informó que personal del Departamento de Agua Potable atendió dos afectaciones adicionales en la zona, una de ellas sobre la calle Puerto Tarento, donde se registró una fuga en la red general que ya fue controlada.

También se intervino en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, debido a una afectación en la barda perimetral del plantel educativo, como parte de las acciones de atención por los daños ocasionados por las lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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