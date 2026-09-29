Sostiene Bonilla encuentro con cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez

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Dialogaron sobre seguridad, cooperación, desarrollo económico y vínculos estratégicos entre Chihuahua y Estados Unidos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla sostuvo un encuentro con la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine M. R. Beamer, para dialogar sobre temas estratégicos relacionados con seguridad, cooperación, desarrollo económico y la relación fronteriza.

Durante la reunión, Bonilla destacó la importancia de mantener una relación cercana con Estados Unidos, así como canales permanentes de comunicación en temas que inciden en la dinámica social, económica y comercial de Chihuahua.

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El encuentro abordó la relación cotidiana entre comunidades de ambos lados de la frontera, particularmente en la región integrada por Ciudad Juárez y El Paso, Texas, donde miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, educativos, familiares o comerciales.

Bonilla señaló que esta dinámica convierte a la frontera en un punto estratégico para el desarrollo de Chihuahua, debido al intercambio de mercancías, la actividad industrial y los vínculos económicos que se generan entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Katharine M. R. Beamer indicó que esta fue su primera visita a Chihuahua capital desde que asumió su nueva responsabilidad como cónsul general en Ciudad Juárez.

La representante diplomática destacó la conexión entre familias de ambos países y el carácter binacional de distintas actividades que forman parte de la vida cotidiana en la región fronteriza.

Beamer explicó que entre los objetivos de su agenda se encuentran la atención de temas relacionados con la seguridad fronteriza, así como la protección y asistencia a ciudadanos estadounidenses que residen en México.

Durante el encuentro también se revisaron oportunidades para fortalecer la cooperación institucional y promover el crecimiento económico regional, a partir de los vínculos comerciales e industriales entre Chihuahua y Estados Unidos.

Bonilla y la cónsul general coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación para atender retos compartidos y fortalecer una relación estratégica para la región fronteriza.

El diálogo forma parte de los acercamientos institucionales orientados a reforzar la coordinación en temas de interés común entre autoridades locales y representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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