Mantiene JMAS operativo por afectaciones tras lluvias en Ciudad Juárez

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Cuadrillas revisan rebombeos, cárcamos y plantas tratadoras; reportan deslave con daño a tubería en Águilas de Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene un operativo de revisión y atención en distintos puntos de la ciudad, luego de las lluvias registradas durante la noche del lunes y parte de la madrugada de este martes.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, informó que personal del organismo realiza recorridos en rebombeos, cárcamos y diferentes puntos de infraestructura hidráulica, principalmente en el suroriente de Ciudad Juárez, donde se reportaron mayores afectaciones.

“El día de hoy todo el personal de la Dirección de Operación se encuentra haciendo las revisiones en los rebombeos y cárcamos del suroriente de la ciudad, donde se vieron más afectaciones por el tema de la lluvia”.

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Como parte de las situaciones detectadas, la funcionaria señaló que nuevamente se registró un deslave en la calle Alfredo Orta, en la colonia Águilas de Zaragoza, lo que provocó daños en una tubería de agua potable.

La JMAS informó que cuadrillas del organismo ya trabajan en ese punto para avanzar con las reparaciones correspondientes y restablecer el servicio en la zona afectada.

En el área de la obra de Apolo también se reportó acumulación de agua; sin embargo, el nivel se mantiene a la baja a razón de aproximadamente 5 centímetros por hora, lo que permitió restablecer la circulación en la vialidad.

La dependencia indicó que mantiene seguimiento en el sector de Hábitat del Río, donde hasta el momento no se han registrado afectaciones a familias, de acuerdo con las revisiones realizadas por el personal operativo.

“También se hace una revisión general de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales hasta el momento se encuentran trabajando de manera normal”.

En otros puntos de la ciudad se presentan algunos encharcamientos, aunque la JMAS reportó que hasta el momento no se registran afectaciones importantes a la circulación vehicular.

El organismo informó que continuará con personal y equipo desplegado para atender cualquier situación derivada de las lluvias, además de mantenerse pendiente de los pronósticos para brindar atención oportuna a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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