Pérez Cuéllar llama a la unidad en Morena tras proceso interno en Chihuahua

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El coordinador estatal de la Defensa de la 4T pidió cerrar filas y sumar a quienes participaron en la contienda interna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tras concluir el proceso interno de Morena en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar llamó a cerrar filas al interior del partido y a trabajar en unidad como parte de la siguiente etapa política del movimiento en la entidad.

Luego de tomar protesta como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Pérez Cuéllar planteó que uno de sus principales objetivos será consolidar la estructura morenista e impulsar los principios del partido rumbo a los compromisos políticos de 2027.

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Durante su mensaje, el también alcalde con licencia de Ciudad Juárez reconoció la participación de la senadora con licencia Andrea Chávez, a quien señaló como un activo relevante para Morena, así como de Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta Lavenant, quienes también formaron parte del proceso interno.

Pérez Cuéllar afirmó que la contienda interna se desarrolló bajo una dinámica de trabajo y respeto entre los aspirantes, por lo que consideró necesario dejar atrás esa etapa y avanzar hacia la construcción de acuerdos dentro del movimiento.

“Uno de mis principales objetivos debe ser trabajar en la unidad del movimiento, tendré siempre la disponibilidad para platicar con todas y con todos y dejar atrás esta contienda por la coordinación y pensar en lo que viene”.

El coordinador estatal morenista señaló que su responsabilidad será encabezar una etapa de trabajo sin exclusiones, con el propósito de sumar a quienes deseen participar en la organización del partido en Chihuahua.

Pérez Cuéllar sostuvo que la unidad será un elemento central para enfrentar los retos políticos del movimiento y para impulsar el proyecto de Morena en las distintas regiones del estado.

De acuerdo con su posicionamiento, la nueva etapa buscará fortalecer la presencia territorial del partido guinda en Chihuahua, con énfasis en la integración de liderazgos, militantes y simpatizantes tras la conclusión del proceso interno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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