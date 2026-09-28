Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T en Chihuahua

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La Comisión Nacional de Elecciones informó que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez obtuvo la coordinación tras el proceso de encuestas en la entidad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena designó este lunes a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, con lo que concluyó el proceso de definiciones de las 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027.

El anuncio fue realizado por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, durante el último bloque de la jornada nacional celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México y seguida directamente por A Diario Network.

“Derivado de los resultados de la encuesta y de la opinión del pueblo de Chihuahua, les informamos que la persona que encabezará la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Chihuahua es el compañero Cruz Pérez Cuéllar”, anunció Hernández.

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Pérez Cuéllar recibió posteriormente el nombramiento oficial y quedó encargado de coordinar los trabajos organizativos, construir la unidad interna y fortalecer la estructura territorial del movimiento en Chihuahua.

Durante la presentación estuvieron también Andrea Chávez Treviño, Luis Carlos Arrieta Lavenant, Martín Chaparro Payán y Jesús Roberto Briano Borunda, además de representantes nacionales de Morena y del Partido Verde Ecologista de México.

La dirigencia reconoció la participación de quienes buscaron la coordinación y sostuvo que los distintos perfiles deberán incorporarse a una etapa enfocada en la unidad después de concluir el proceso interno.

“A partir de este momento tiene la tarea de nuestro movimiento de coordinar los trabajos organizativos, de construir la unidad”, señaló Hernández.

La designación de Pérez Cuéllar cerró una competencia interna que durante los últimos meses concentró particularmente la atención en él y en Andrea Chávez, mientras distintas encuestas públicas colocaron a ambos como los perfiles con mayor reconocimiento dentro de Morena en Chihuahua.

Pérez Cuéllar llegó a esta etapa como presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, después de realizar recorridos y actividades políticas en distintos municipios del estado. Su trayectoria incluye cargos en el Congreso de Chihuahua, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Morena presentó este lunes las últimas siete coordinaciones que permanecían pendientes y con Chihuahua completó las 17 definiciones estatales previstas para el proceso electoral de 2027. La dirigencia nacional había anticipado que los resultados de las encuestas utilizadas serían transparentados después de concluir todas las designaciones.

La coordinación coloca a Pérez Cuéllar al frente de la organización política de Morena en Chihuahua rumbo a 2027, aunque el nombramiento no constituye todavía el registro formal de una candidatura a gobernador ante la autoridad electoral, etapa que deberá desarrollarse posteriormente conforme a los procedimientos partidistas y legales.

La definición pone fin a meses de competencia interna en Chihuahua y abre una nueva fase para Morena, centrada en integrar a los distintos grupos que participaron en el proceso y preparar su estructura estatal para la elección del próximo año.