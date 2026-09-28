Designación de Morena a Lorenia Valles en Sonora coloca a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la 4T en Chihuahua

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La definición llegó después de que Morena completó con Lorenia Valles el bloque de 10 mujeres entre las 17 coordinaciones rumbo a 2027.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena designó sin aún mencionarlo oficialmente este lunes a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, con lo que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez encabezará los trabajos políticos y territoriales del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

La definición de Chihuahua cerrará una jornada nacional en la que la dirigencia morenista presentó a las personas encargadas de las coordinaciones que permanecían pendientes en siete entidades del país.

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El nombramiento de Pérez Cuéllar ocurrió después de que Morena completó el bloque de 10 mujeres dentro de las 17 coordinaciones estatales, una distribución que terminó siendo determinante para la configuración final del proceso. Antes de las definiciones de este lunes, seis de los primeros 10 nombramientos correspondían a mujeres.

Durante la jornada se incorporaron Ana Lilia Rivera en Tlaxcala, Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León, Yasmín Bugarín en Nayarit y Lorenia Valles Sampedro en Sonora, con lo que el número de mujeres designadas llegó a 10. La designación de Valles en Sonora fue confirmada este lunes por la dirigencia nacional.

En Nuevo León, Clara Luz Flores fue presentada como coordinadora después del proceso interno de Morena, mientras que en Nayarit la definición favoreció a Yasmín Bugarín aun cuando Héctor Santana había encabezado la medición general, al aplicarse criterios relacionados con la participación de mujeres.

Con el equilibrio de género ya cubierto antes de llegar a Chihuahua, la definición estatal quedó concentrada en el resultado político del proceso interno, en el que participaron Pérez Cuéllar, la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant.

Pérez Cuéllar llegó a esta etapa después de solicitar licencia como presidente municipal de Ciudad Juárez y realizar recorridos por distintos municipios de Chihuahua como parte de sus actividades dentro del proceso de Morena.

La coordinación estatal tendrá como responsabilidad organizar las estructuras territoriales y políticas del movimiento durante los meses previos a la elección de 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura.

El nombramiento coloca a Pérez Cuéllar en la ruta política de Morena hacia la gubernatura, aunque la coordinación no equivale todavía al registro formal de una candidatura ante la autoridad electoral. Esa etapa deberá desarrollarse posteriormente conforme a las reglas partidistas y electorales aplicables.

La decisión pone fin a varios meses de competencia interna, particularmente entre Pérez Cuéllar y Chávez, quienes concentraron buena parte de la atención pública alrededor del proceso en Chihuahua.

Con las definiciones de este lunes, Morena completará las 17 coordinaciones estatales previstas rumbo a las elecciones de 2027, con 10 encabezadas por mujeres y siete por hombres.