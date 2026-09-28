Avanza Morena en jornada nacional: define cuatro coordinaciones y deja tres pendientes

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San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León y Nayarit ya tienen coordinaciones; Sonora, Baja California Sur y Chihuahua cerrarán las definiciones.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena avanzó este lunes en la definición de sus coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, al presentar a las personas que encabezarán los trabajos del movimiento en San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León y Nayarit, dentro de una jornada que concluirá con tres estados pendientes.

La primera definición correspondió a San Luis Potosí, donde Elí César Cervantes Rojas fue designado coordinador estatal. La Comisión Nacional de Elecciones informó que su nombramiento fue resultado de un consenso entre la militancia y los participantes del proceso interno.

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Posteriormente, Ana Lilia Rivera Rivera asumió la coordinación en Tlaxcala. Durante la presentación estuvo ausente Alfonso Sánchez García, uno de los principales perfiles que participaron en la contienda interna. Rivera llamó a integrar a los distintos grupos del movimiento bajo un mensaje de unidad.

La tercera definición fue Nuevo León, donde Clara Luz Flores Carrales fue presentada como coordinadora estatal después del proceso de encuestas aplicado por Morena. La dirigencia explicó que la medición incluyó una etapa telefónica y otra en vivienda antes de tomar la decisión.

Nayarit marcó uno de los momentos políticamente más relevantes de la jornada, debido a que Morena designó a Yasmín Bugarín para encabezar la coordinación, pese a que Héctor Santana obtuvo el primer lugar general en la encuesta interna. La decisión fue explicada bajo criterios de competitividad y participación política de las mujeres.

Con las cuatro definiciones realizadas durante las primeras horas del día, tres mujeres y un hombre fueron incorporados a las coordinaciones estatales: Ana Lilia Rivera, Clara Luz Flores y Yasmín Bugarín, así como Elí Cervantes.

La jornada es encabezada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, quienes han presentado los resultados y los criterios utilizados en cada entidad.

Las coordinaciones estatales tendrán como función organizar el trabajo territorial y político del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027. Su designación no representa por sí misma el registro formal de una candidatura a gubernatura ante las autoridades electorales.

Hasta este punto de la jornada, quedan pendientes las definiciones de Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Esta última está programada para las 19:00 horas y cerrará el calendario de presentaciones previsto para este lunes.

En Chihuahua, la expectativa se concentra en el proceso en el que participaron Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta Lavenant, mientras la dirigencia nacional mantiene reservado el resultado hasta el bloque correspondiente.

La manera en que Morena resolvió Nayarit confirma que la posición general en una encuesta no necesariamente determina por sí sola la coordinación, debido a que el partido puede incorporar otros criterios internos, entre ellos los relacionados con paridad y competitividad por género.

La jornada continuará durante la tarde en el World Trade Center de la Ciudad de México hasta completar las siete coordinaciones previstas para este 28 de septiembre.