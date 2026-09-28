Suma Lotería Nacional esfuerzos a estrategia El ABC de las Emociones

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Participa Olivia Salomón en jornada de salud mental para jóvenes en secundaria de Puebla.

Puebla, Pue. (ADN/Staff) – Lotería Nacional se sumó a la Estrategia Nacional de Salud Mental El ABC de las Emociones, con una jornada realizada en la Escuela Secundaria Técnica número 118, en Puebla, dirigida a estudiantes de tercer grado.

La actividad forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con el propósito de promover espacios de diálogo sobre autocuidado, convivencia y redes de apoyo entre jóvenes.

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La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, participó en la dinámica con estudiantes del plantel, donde destacó la importancia de escuchar a las juventudes y abrir conversaciones sobre salud emocional.

“Estamos aquí como parte de esta Estrategia Nacional de salud mental para las y los jóvenes y con esta actividad que se llama el día del ABC de las Emociones. Es importante que sepan que no venimos a darles una clase, no venimos a evaluarlos y mucho menos les venimos a decir cómo tienen que sentirse; venimos a escucharlos, a conversar y a compartir con ustedes”, expresó.

Durante la jornada, tres alumnos realizaron la lectura de La vasija agrietada de Akimo, de la autora Silvia Comas, texto utilizado como punto de partida para reflexionar sobre emociones, cuidado personal y acompañamiento comunitario.

Salomón señaló que el bienestar emocional de las y los jóvenes requiere redes de apoyo integradas por la familia, la escuela, amistades y personas de confianza, con el objetivo de evitar que enfrenten en soledad situaciones que les preocupen o afecten.

La funcionaria también planteó la importancia de hablar de las emociones sin minimizarlas, aprender a poner límites, pedir ayuda e identificar a personas cercanas que puedan acompañar los procesos personales.

Como parte de la jornada, el director general de Educación Básica de Primer Nivel en Puebla, Pedro Martínez Hernández, entregó un reconocimiento a la titular de Lotería Nacional por su participación en la actividad.

De manera simultánea, subgerentes regionales de Lotería Nacional participaron en dinámicas similares en planteles de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y Yucatán, como parte de la misma estrategia nacional.

El programa busca que los planteles educativos funcionen como espacios de conversaciones seguras, respetuosas y claras sobre las emociones, bajo principios de trato digno y participación voluntaria.

En la actividad participaron autoridades educativas del plantel, representantes de secundarias técnicas y personal de áreas pedagógicas, como parte del acompañamiento institucional a la jornada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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