Realiza JMAS mantenimiento a red de alcantarillado en Riberas del Bravo

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Atienden líneas y colectores principales para mejorar el flujo de agua tras afectaciones por lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de mantenimiento y limpieza en la red de alcantarillado de Riberas del Bravo, uno de los sectores con mayores afectaciones por las lluvias recientes.

El organismo informó que las labores buscan atender encharcamientos y mejorar el flujo de agua en líneas y colectores principales, particularmente en la etapa 9 de dicho fraccionamiento.

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El ingeniero Antonio Gámez, coordinador de Alcantarillado del Distrito 2, explicó que el personal operativo se encuentra en la zona realizando trabajos de mantenimiento y desazolve.

“Estamos presentes en Riberas del Bravo, etapa 9, donde estamos haciendo trabajos de mantenimiento y desazolve en los colectores principales para que las líneas descarguen los encharcamientos que se han causado por las lluvias”, expresó.

Durante las labores de limpieza, personal de la JMAS ha detectado taponamientos ocasionados por grasa, basura, toallitas húmedas y lodo, también conocido como azolve, lo que impide un flujo adecuado en las líneas de alcantarillado.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar levantar las tapas de alcantarillas durante las lluvias, debido a que esta práctica permite el ingreso de basura, piedras y tierra al sistema.

Gámez señaló que estos materiales generan obstrucciones en las líneas principales, lo que puede provocar brotes de aguas residuales y acumulación de agua en calles.

“Es muy importante que no abran las alcantarillas porque entra basura, piedras y tierra, y todo eso ocasiona taponamientos en la línea principal y genera los brotes y charcos en las calles”, indicó.

La JMAS informó que, por instrucción del Gobierno del Estado y de la Dirección Ejecutiva del organismo, se continuará con los trabajos de atención en zonas afectadas por las precipitaciones.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias durante la semana, la Junta mantiene un operativo permanente en Ciudad Juárez, con seguimiento a reportes ciudadanos y atención prioritaria en sectores con mayores afectaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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