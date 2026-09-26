Mantiene JMAS operativo por afectaciones tras lluvias en Ciudad Juárez

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Atiende organismo hundimientos, acumulamientos de agua, fugas y relleno de zonas dañadas por corrientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene un operativo de atención y reparación en distintos puntos de la ciudad, luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas durante las últimas horas.

El organismo informó que personal operativo y equipo especializado permanecen desplegados para responder a reportes ciudadanos relacionados con hundimientos, acumulamientos de agua, fugas y daños provocados por corrientes pluviales.

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Durante el viernes 25 de septiembre, la JMAS atendió siete hundimientos ubicados en Rancho Atotonilco oriente, en la colonia Pradera Dorada; José María Morelos y Hermanos Galeana; Violetas y Nardos; calle Otachique, en Águilas de Zaragoza; Zempoala y Sicomoro; Laguna de Tamiahua y Valle de Juárez; además de un segundo hundimiento en Laguna de Tamiahua.

La dependencia confirmó que durante las últimas 24 horas fueron detectados seis hundimientos adicionales, con lo que suman 15 puntos identificados que se encuentran en proceso de reparación.

Los nuevos puntos reportados se ubican en calle Mayas, en la colonia Aztecas; calle Capulín, en El Granjero; el colector del estacionamiento de CTM y Oficinas de Central; 21 de Marzo y Monte Mayor; Santa Isabel y Narciso Mendoza; así como en Hermanos Escobar, entre Plutarco Elías Calles y Del Charro.

La JMAS también mantiene la revisión de otros cinco posibles hundimientos, con el objetivo de confirmar las condiciones de cada sitio y determinar las acciones necesarias para su atención.

Como parte de las labores complementarias, el organismo realizó limpieza y mantenimiento al colector Oriente XXI, además de apoyar a vecinos de Villas de Alcalá con bombeo y retiro de agua acumulada por la lluvia.

Personal de la dependencia también apoyó al H. Cuerpo de Bomberos con la instalación de motobombas en Montes de Toledo, en la colonia Parajes de San Juan, para reducir el acumulamiento de agua en la zona.

La JMAS reportó además trabajos de reparación de fugas de agua potable y alcantarillado en la colonia Águilas de Zaragoza, así como el relleno de zonas afectadas por corrientes de agua.

Durante el viernes se realizaron 16 viajes de camiones de volteo, equivalentes a 180 metros cúbicos de tierra, para atender áreas dañadas por el arrastre de agua.

El organismo indicó que continuará con personal y equipo desplegados en los puntos que requieran intervención, además de dar seguimiento a cada reporte ciudadano derivado de las lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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