Llama Marco Bonilla a panistas de Juárez a defender Chihuahua

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Encabeza encuentro con militantes del PAN en una noche mexicana organizada por la diputada Xóchitl Contreras

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla participó en una noche mexicana organizada por la diputada Xóchitl Contreras, en un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez.

Al evento asistió también el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Ulises Pacheco, además de cientos de integrantes y simpatizantes del partido, quienes participaron en una convivencia con música, comida mexicana y ambiente festivo por las celebraciones patrias.

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Durante su intervención, Bonilla destacó la hospitalidad de la gente juarense y señaló que en cada visita a la frontera percibe una forma particular de recibir a quienes llegan de fuera, basada en la cercanía y el trato comunitario.

“Juárez tiene algo muy especial: su gente. Aquí uno llega de visita y termina encontrando amigos; encuentra personas trabajadoras, echadas para adelante, que todos los días se parten el alma por sacar adelante a sus familias y a esta ciudad”, expresó.

Ante militantes panistas, Bonilla llamó a cuidar y defender a Chihuahua, al que definió como “la casa común de todos”, y planteó la importancia de preservar lo que, dijo, han construido durante años las familias chihuahuenses.

En su mensaje, sostuvo que Chihuahua se distingue por ser una tierra de gente fuerte, trabajadora y orgullosa de sus raíces, mientras que Ciudad Juárez mantiene un carácter propio como frontera que recibe, trabaja y busca salir adelante aun en contextos difíciles.

Bonilla agradeció el recibimiento de los asistentes y afirmó que los encuentros con juarenses le permiten conocer con mayor cercanía una ciudad que, por su historia, su población y su peso dentro del estado, forma parte central de la discusión sobre el futuro de Chihuahua.

El encuentro se desarrolló en el marco de las celebraciones patrias, con la participación de liderazgos locales del PAN y militantes juarenses convocados por la diputada Xóchitl Contreras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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