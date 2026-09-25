Expone Marco Bonilla modelo de seguridad de Chihuahua en Torre Centinela

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El alcalde presentó ante empresarios y funcionarios una estrategia basada en tecnología, equipamiento y profesionalización policial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en el Tech Day realizado en la Torre Centinela, donde expuso el modelo de seguridad implementado en la capital del estado.

Durante el encuentro, realizado por invitación del Gobierno del Estado, el presidente municipal presentó ante empresarios y funcionarios de Ciudad Juárez las herramientas utilizadas por su administración para fortalecer la seguridad pública.

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Bonilla explicó que la seguridad forma parte de los ejes centrales de trabajo de su gobierno, mediante una estrategia que combina tecnología, equipamiento policial y profesionalización de elementos municipales.

Uno de los componentes expuestos fue la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, conocida como PECUU, que actualmente se encuentra en su cuarta etapa.

El alcalde señaló que esta plataforma cuenta con herramientas como cámaras lectoras de placas, utilizadas para apoyar en la recuperación de vehículos robados y en la detección de placas sobrepuestas.

También destacó la incorporación de nuevas patrullas equipadas con tecnología, como parte del fortalecimiento operativo de la Policía Municipal de Chihuahua.

Bonilla habló además del trabajo de profesionalización que se realiza desde el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, donde los elementos reciben capacitación permanente y cuentan con espacios especializados, entre ellos un pabellón de tiro.

El alcalde indicó que la estrategia busca traducir la inversión en tecnología, equipamiento y preparación policial en resultados para las familias.

Durante su intervención, mencionó avances en reducción de homicidios y robos con y sin violencia, así como en percepción de seguridad y desempeño policial, además del aseguramiento de sustancias ilícitas.

Bonilla señaló que, de acuerdo con los resultados presentados, los aseguramientos equivalen a más de 8 millones de dosis retiradas de las calles.

Finalmente, el alcalde sostuvo que el modelo de seguridad de Chihuahua parte del fortalecimiento de las capacidades de la Policía Municipal, con más tecnología, mejores herramientas y mayor preparación para atender una de las principales demandas ciudadanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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