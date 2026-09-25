Atiende JMAS 16 hundimientos y daños en redes tras lluvias en Juárez

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La descentralizada informó que mantiene cuadrillas desplegadas para desagüe, reparación de fugas y atención de reportes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene un operativo para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas esta semana en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la descentralizada, los trabajos se concentran en desagüe de zonas afectadas, reparación de fugas, atención de hundimientos y daños en redes de agua potable y alcantarillado.

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La JMAS informó que la lluvia inició el martes 22 de septiembre alrededor de las 3:00 de la tarde y concluyó durante las primeras horas del miércoles 23, con una precipitación acumulada de 62 milímetros.

El director ejecutivo de la Junta, Alberto Paredes, dio a conocer que hasta el momento se han registrado 16 hundimientos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales son atendidos por cuadrillas operativas.

“Mantenemos comunicación y trabajo en coordinación con todas las dependencias, incluso con el Gobierno Municipal, por la seguridad de los ciudadanos”.

Desde el inicio de la contingencia, personal de la JMAS permanece desplegado en colonias y vialidades donde se reportaron acumulaciones de agua, fugas, líneas expuestas y daños en infraestructura hidráulica y sanitaria.

Entre las acciones realizadas se encuentran apoyos en viviendas afectadas por acumulación de agua en la colonia Fidel Ávila y labores de desagüe en Hábitat del Río, así como reparaciones de fugas en sectores como Puerto de Anapra, Francisco Sarabia, Granjas de Chapultepec y otros puntos.

La descentralizada también reportó la atención de una línea de tres pulgadas que quedó expuesta por las lluvias en Granjas de Chapultepec, apoyo a un vehículo semienterrado y la instalación de una válvula con reemplazo de tubería en el cruce de Ciruelo y Gramma.

Uno de los trabajos de mayor volumen se realizó en la avenida Francisco Villarreal Torres, bajo el puente Centauro, donde fueron retirados más de un millón 182 mil litros de agua, mediante alrededor de 100 viajes con unidades Vactor para liberar la vialidad y reabrir la circulación.

La JMAS informó además que en la calle Canutillo, en la colonia Anapra, se desarrollan trabajos de desazolve, con el retiro de 36 camiones de azolve, equivalentes a 504 metros cúbicos, con un avance estimado del 50 por ciento.

Entre los hundimientos atendidos desde el martes 22 de septiembre se encuentran puntos ubicados en Pradera Dorada, Infonavit Casas Grandes, Pueblito Mexicano, El Sauzal, así como en vialidades como Hermanos Escobar, Río Bravo, Ramón Corona y Valle de Juárez.

La dependencia precisó que en Fortín de la Soledad y Tepalcingo se atiende un hundimiento expuesto de 52 metros, mientras que en la calle Ortachiques, del fraccionamiento Águilas de Zaragoza, se trabaja en un tramo expuesto de 120 metros provocado por un deslave.

La directora de Operación, Paola Moreno, aclaró que en Águilas de Zaragoza no se trata de un hundimiento originado en líneas de servicio de la Junta, sino de un deslave de la vialidad ocasionado por las lluvias, que arrastró tubería de agua potable y drenaje sanitario.

“Por el momento estamos trabajando en la reparación de los hundimientos que se registraron en la ciudad”.

El Centro de Atención Telefónica 073 atendió entre miércoles y jueves 225 reportes relacionados con las lluvias, principalmente por alcantarillas brotando, líneas de alcantarillado tapadas, falta de tapas, hundimientos y descargas obstruidas.

La JMAS informó que mantendrá personal, maquinaria y equipo en los sectores afectados, con seguimiento a los reportes ciudadanos y trabajos para restablecer los servicios y reparar los daños ocasionados por las precipitaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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