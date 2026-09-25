Supervisa Marco Bonilla avance de nueva gaza en Teófilo Borunda

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La obra de incorporación hacia el Periférico de la Juventud registra un avance del 40 por ciento, informó el Gobierno Municipal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla supervisó durante la madrugada de este viernes los trabajos de construcción de la nueva gaza de incorporación de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud.

La obra, impulsada por el Gobierno Municipal de Chihuahua, registra un avance del 40 por ciento, a casi una semana del inicio de las maniobras de gran escala en la zona.

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Durante el recorrido, Bonilla constató las labores que se realizan para preparar estructuras de aproximadamente 35 metros, las cuales servirán para sostener y apuntalar el arco de acero de la gaza atirantada.

El alcalde informó que en el sitio ya se encuentra el soporte norte, con un peso aproximado de 230 toneladas, cuya colocación sobre las bases de concreto está programada para este sábado.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, previamente fue instalado el soporte sur, de dimensiones similares, por lo que la estructura principal de la nueva gaza comienza a tomar forma.

Bonilla reconoció el trabajo de cuadrillas, ingenieros y personal técnico que mantienen labores durante la noche y la madrugada, con el propósito de avanzar en una obra de esta magnitud y reducir afectaciones a quienes circulan diariamente por el sector.

La nueva gaza conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, uno de los puntos de mayor flujo vehicular en Chihuahua Capital.

El proyecto forma parte de las obras de movilidad impulsadas por la administración municipal para agilizar los traslados y mejorar la circulación en zonas de alta demanda vial.

El Gobierno Municipal informó que continuará dando seguimiento puntual a los trabajos, mientras avanza la construcción de la estructura.

Bonilla pidió a los automovilistas mantener precaución, respetar los señalamientos viales y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de las maniobras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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