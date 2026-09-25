Mil seiscientos silencios

Publicidad - LB2 -

Hay noticias que no se leen, se sienten. Si bien es cierto que lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar malas noticias en México, la que leí hoy me sacó lágrimas de mis ojos.

Hoy leí sobre el hallazgo de alrededor de 1,600 dientes de leche en una fosa clandestina Michoacán.

- Publicidad - HP1

Al momento de escuchar la noticia sentí muchas cosas. Mientras mis ojos lloraban y mi pecho me dolía, mi mente no paraba de preguntarse qué fue lo que tuvieron que pasar esas infancias para llegar hasta una fosa clandestina.

Me partió el alma pensar que lo último que vieron esas infancias fue posiblemente la crueldad humana. Me partió el corazón pensar que esos niños y niñas que tenían sus ojos llenos de ilusiones experimentaron la maldad humana a tan corta edad.

Lloré pensando en todos esos padres y madres que no saben dónde están sus hijos. Pensé en todas esas familias que buscan a sus sobrinos y nietos. ¿Qué culpa tienen los niños por la violencia de nuestro país? ¿ellos qué culpa tenían?

Siento impotencia que el gobierno y la fiscalía no hagan nada. Según ellos todo está bien pero la realidad es otra.

Muchas infancias ya no están con nosotros. No sabemos sus nombres o quienes eran. Para el gobierno se convirtieron en un número más en esta crisis de desaparecidos, pero para los demás se convirtieron en muchas lágrimas.

Que desgarrador vivir en un país en donde las madres hagan el trabajo que debería hacer el gobierno. Sin las madres buscadoras seguiríamos viviendo en la ignorancia. Esas madres deberían estar abrazando a sus hijos, no sacándolos de fosas clandestinas.

Esperemos que las almas de esos niños descansen en paz y que los padres puedan encontrar a sus hijos.

Sofía Espinoza Abogada con formación jurídica en México y Estados Unidos, especializada en derecho financiero y corporativo, litigio estratégico y derechos humanos. Ha colaborado con despachos, clínicas jurídicas y organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un LLM en Derecho Estadounidense por Santa Clara University. Además, participa como columnista y analista en temas jurídicos, políticos y de actualidad nacional e internacional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.