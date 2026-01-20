Realiza Municipio mantenimiento en parque lineal de Álamos de San Lorenzo

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron corte de hierba, poda formativa y limpieza integral del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer el cuidado de los espacios públicos y mejorar la imagen urbana, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de mantenimiento general en el parque lineal ubicado en el fraccionamiento Álamos de San Lorenzo.

Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre las avenidas Vicente Guerrero y Del Charro, donde cuadrillas operativas efectuaron corte de hierba y poda formativa de la vegetación, acciones que permiten conservar en mejores condiciones el arbolado y las plantas ornamentales, además de favorecer su desarrollo adecuado.

De manera complementaria, se realizaron tareas de limpieza integral, que incluyeron el retiro de basura y residuos generados durante los trabajos de corte y poda, con el propósito de mantener el área libre de desechos y prevenir focos de contaminación.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, el cual se ejecuta de forma gradual en distintos sectores de la ciudad, atendiendo colonias y fraccionamientos conforme a las necesidades detectadas y a las solicitudes ciudadanas.

La Dirección de Parques y Jardines reiteró que este esquema de trabajo busca conservar los espacios públicos en mejores condiciones, promoviendo entornos más ordenados, seguros y agradables para el uso y disfrute de las familias juarenses.

