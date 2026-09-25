Anuncia Sheinbaum inversión superior a 50 mil mdp para Tabasco

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La presidenta informó recursos para programas sociales y obra pública, incluido un nuevo libramiento entre Villahermosa y Cárdenas.

Villahermosa, Tabasco (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México destina en Tabasco una inversión superior a 50 mil millones de pesos entre Programas para el Bienestar y obras públicas.

Durante un evento realizado en el Estadio Olímpico de Villahermosa, la mandataria federal detalló que en la entidad se ejercen 20 mil 610 millones de pesos anuales en programas sociales, con una cobertura de 890 mil 242 derechohabientes.

“Todo lo que requiera Tabasco, aquí vamos a estar”.

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Sheinbaum Pardo señaló que, además de los recursos destinados a bienestar, se tiene prevista una inversión cercana a 30 mil millones de pesos en infraestructura para la entidad.

Entre las obras anunciadas se encuentra la construcción del Libramiento Sur, que conectará a Villahermosa con Cárdenas e incluirá un puente y la ampliación de la carretera.

La presidenta también destacó proyectos como el ramal Roberto Ayala-Dos Bocas del Tren Interoceánico, la línea de carga del Tren Maya, la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega y el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras.

En materia de infraestructura social, informó sobre la construcción de 13 nuevas preparatorias, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Jonuta y nuevos hospitales en Cárdenas, Villahermosa, Macuspana y Teapa.

Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo año iniciará la operación de 463 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud en Tabasco.

La mandataria federal detalló que los programas sociales en la entidad incluyen pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, apoyos al campo, Sembrando Vida, Bienpesca, Leche para el Bienestar y La Escuela es Nuestra.

También mencionó los nuevos programas Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar, además de la entrega de becas Rita Cetina y apoyos para uniformes y útiles en educación básica.

Como parte de los proyectos productivos, la presidenta resaltó la construcción de la Planta de Chocolate Bienestar, con precios justos para más de 10 mil productores de cacao.

Sheinbaum Pardo también informó que se mantendrá el presupuesto directo para comunidades indígenas y afromexicanas, así como la instalación de un Centro LIBRE para mujeres en cada uno de los 17 municipios de Tabasco.

El gobernador Javier May Rodríguez agradeció el respaldo federal en obras, programas sociales y acciones de seguridad, y destacó proyectos como los nuevos hospitales, la ampliación carretera y la planta vinculada a productores de cacao.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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