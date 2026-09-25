Iniciará JMAS trabajos en colector Nadadores sobre bulevar Norzagaray

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La obra comenzará el lunes 28 de septiembre y requerirá cierres temporales, desvíos y circulación por carril habilitado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez informó que a partir del lunes 28 de septiembre iniciarán los trabajos de introducción del colector sanitario Nadadores sobre el bulevar Bernardo Norzagaray.

La intervención se realizará en el tramo comprendido entre las calles Sagú y Canutillo, como parte de las obras destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria en la ciudad.

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Para desarrollar las maniobras, la JMAS llevará a cabo un cierre temporal en un tramo del bulevar Norzagaray, entre las vialidades Canutillo y Zapotlán.

La descentralizada informó que se implementará un desvío vial debidamente señalizado, con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y permitir el avance de los trabajos.

Además, se habilitará un carril en el cuerpo contrario de la vialidad para mantener el tránsito durante la ejecución de la obra.

La JMAS recomendó a los automovilistas extremar precauciones, respetar los señalamientos instalados en la zona y atender las indicaciones del personal operativo.

También exhortó a reducir la velocidad y considerar rutas alternas para evitar retrasos mientras permanezca la intervención sobre el bulevar Norzagaray.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento señaló que estas acciones forman parte de los trabajos necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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