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Presenta Marco Bonilla visión de colaboración ante Líderes por Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Comparte experiencias de gobierno en seguridad, transparencia, desarrollo económico y atención social ante sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con integrantes de Líderes por Juárez, agrupación conformada por empresarios, profesionistas y representantes de distintos sectores de la sociedad juarense, ante quienes expuso su visión sobre los retos del estado y la importancia estratégica de esta frontera.

Durante la reunión, Bonilla planteó que hablar del futuro de Chihuahua implica considerar de manera central a Ciudad Juárez, tanto por sus desafíos particulares como por el papel de su población en la generación de empleo, inversión, emprendimiento y actividad económica para la entidad.

“Juárez tiene necesidades muy particulares y también una enorme capacidad para salir adelante. Por eso es importante escuchar a quienes viven aquí, conocer de primera mano sus preocupaciones y encontrar coincidencias que nos permitan avanzar juntos”, expresó.

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Líderes por Juárez cuenta con más de una década de trayectoria y reúne a más de 15 empresas, asociaciones y agrupaciones sociales, bajo la representación de José Luis Mauricio Esparza. La organización ha participado en espacios de diálogo relacionados con seguridad, desarrollo urbano, infraestructura, economía y otros asuntos de interés para la frontera.

Ante empresarios, rotarios, expresidentes de cámaras empresariales, contadores, médicos, abogados y representantes sociales, Bonilla compartió experiencias desarrolladas desde el Gobierno Municipal de Chihuahua en materia de seguridad, transparencia, inversión pública, desarrollo económico y eficiencia gubernamental.

En el tema de seguridad, destacó la necesidad de mantener la coordinación entre municipios y Gobierno del Estado, además del uso de herramientas tecnológicas, inteligencia, equipamiento y profesionalización policial. También señaló que, en Ciudad Juárez, las autoridades han reportado una tendencia reciente a la baja en homicidios, aunque el reto exige sostener estrategias de prevención y coordinación permanente.

Bonilla afirmó que la competitividad de las ciudades está relacionada con la generación de condiciones de seguridad, certeza para las inversiones, infraestructura y servicios públicos acordes con las necesidades de las familias y del sector productivo.

En materia de transparencia y manejo de recursos públicos, expuso acciones aplicadas en la ciudad de Chihuahua para fortalecer la rendición de cuentas, la apertura de información gubernamental, la digitalización de procesos y los mecanismos de contratación pública.

El alcalde también abordó retos vinculados con salud, apoyo social, campo y desarrollo económico, y planteó que los distintos órdenes de gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil deben sumar capacidades frente a problemáticas que rebasan los límites municipales.

En el apartado económico, reconoció el papel estratégico de Ciudad Juárez por su industria, ubicación fronteriza y relación productiva con Estados Unidos, al tiempo que compartió la experiencia de la capital del estado en atracción de inversiones y generación de condiciones para nuevas empresas.

“Ciudad Juárez es fundamental para Chihuahua. Esta frontera trabaja, produce y todos los días demuestra de qué está hecha. Tenemos que seguir encontrando coincidencias para que su gente tenga la calidad de vida que merece. Hay que seguir trabajando y darlo todo por esta tierra que tanto nos ha dado”, concluyó.

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