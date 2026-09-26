Acerca JMAS descuentos y convenios a familias en Plaza San Lorenzo

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Ofrece programa Cerca de ti descuentos en recargos, rezago y convenios de pago para regularizar cuentas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó una nueva edición del programa Cerca de ti en Plaza San Lorenzo, donde cientos de familias acudieron para acceder a descuentos, convenios y trámites relacionados con sus cuentas de agua.

La jornada se llevó a cabo este sábado 26 de septiembre en el estacionamiento de la plaza ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, donde fueron instalados módulos de atención para brindar servicios directos a las y los usuarios.

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Durante el evento, las personas asistentes pudieron acceder a descuentos de hasta el 100 por ciento en recargos y de entre 20 y 80 por ciento en rezago, además de realizar convenios de pago para regularizar sus cuentas.

La dependencia también ofreció el registro al programa de apoyo para personas adultas mayores, así como otros trámites orientados a facilitar la atención de usuarios con adeudos o necesidades específicas de gestión.

Además de los servicios de la JMAS, en el lugar se instalaron módulos de vacunación, expedición de constancias de antecedentes penales y actas de nacimiento, con el objetivo de acercar distintos trámites a la comunidad.

Personal del departamento de Cultura del Agua también realizó actividades enfocadas en promover el uso responsable del recurso, como parte de las acciones de concientización que acompañan el programa.

Uno de los usuarios atendidos fue Martín Terrazas, habitante de la colonia Ampliación Aeropuerto, quien acudió para solicitar apoyo debido a un adeudo acumulado en su cuenta.

“Acudí a solicitar un descuento porque tenía dos meses y estaba super cargado, eran más de cinco mil pesos, y pues me hicieron un descuento del 60 por ciento porque traía evidencias de una reparación de fuga”, comentó.

El usuario señaló que este tipo de jornadas representan un beneficio para las familias, al permitirles resolver trámites y acceder a alternativas de pago sin trasladarse a oficinas centrales.

El programa Cerca de ti se realiza de manera mensual, por lo que la siguiente edición está programada para octubre, con el propósito de mantener una atención directa en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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