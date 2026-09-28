Arropan simpatizantes de Morena a Cruz Pérez Cuéllar en la recta final de la definición en Chihuahua

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Militantes y simpatizantes acudieron al WTC de la Ciudad de México para respaldar al alcalde con licencia de Juárez.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Simpatizantes, militantes y ciudadanos afines a Morena se congregaron en las inmediaciones del World Trade Center de la Ciudad de México para expresar su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, en la antesala de la definición interna del partido para Chihuahua.

La concentración se realizó mientras la dirigencia nacional de Morena desarrolla la jornada en la que dará a conocer las coordinaciones estatales pendientes de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, proceso que en el caso de Chihuahua forma parte de la ruta política rumbo a la elección de 2027.

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Con banderas, lonas y expresiones de apoyo, los asistentes acompañaron al aspirante juarense en un ambiente de organización partidista y movilización interna. El respaldo público se dio en la fase final del proceso mediante el cual Morena definirá al perfil encargado de encabezar los trabajos políticos del movimiento en la entidad.

Pérez Cuéllar ha participado durante las últimas semanas en actividades internas, recorridos y encuentros con militantes, liderazgos y ciudadanos en distintos municipios del estado, como parte del proceso de posicionamiento previo a la definición nacional.

La decisión sobre Chihuahua corresponde a la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, así como a la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora, instancias responsables de conducir y comunicar el resultado del proceso interno.

Chihuahua aparece como una de las definiciones de mayor atención dentro del calendario interno de Morena, debido al peso político de la entidad y al reacomodo que implicará para las fuerzas partidistas de cara al proceso electoral de 2027.

Mientras se mantiene pendiente el anuncio formal, los simpatizantes que acudieron al World Trade Center mantuvieron su respaldo a Pérez Cuéllar y acompañaron el cierre de una etapa interna que definirá la conducción política del movimiento en Chihuahua.

Con información de El País, El Diario de Juárez, La Jornada y El Economista

Ajusté el dateline a Ciudad de México porque el hecho central ocurre en el WTC y corregí el tono para evitar afirmaciones propagandísticas o conclusiones no verificadas.

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